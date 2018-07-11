Представлен проект по благоустройству территории музея-заповедника «Херсонес Таврический»

В России есть особые места, являющиеся символами и источниками ее цивилизации, основанием истории и культуры нашего народа. Каждое из таких мест свято и бесценно. Херсонес – это точка встречи Руси с древними цивилизациями Европы. Херсонес – это зримый духовный источник нашего государства. Именно здесь произошло важнейшее событие в истории Отечества – крещение в православную веру Великого князя Владимира, имевшее цивилизационное значения для развития российского государства, оказавшее влияние на весь дальнейший путь развития страны.

​

Фондом «Моя история» и Государственным музеем-заповедником «Херсонес Таврический» был инициирован проект проведения комплекса работ по благоустройству и приспособлению территории музея-заповедника.

Данный проект полностью отвечает целям и задачам, заявленным в Концепции развития музея-заповедника, утвержденной Коллегией Министерства культуры Российской Федерации.

В рамках проекта планируется реставрация объектов культурного наследия, дальнейшая музеефикация и благоустройство территории музея, реализация комплекса научных и просветительских проектов.

​

Планируется создание новых пространств для просветительской работы с использованием современных мультимедийных средств, расширение сопроводительных аннотаций к памятникам Херсонеса, создание удобной навигации по территории, размещение средств визуализации, помогающих представить какими были древние сооружения, открытые раскопками. Речь идет о создании пространств как для познавательной деятельности, так и для отдыха посетителей, интерес которых к музею под открытым небом с каждым годом только растет.

Проект, разработанный специалистами фонда «Моя история» и сотрудниками музея-заповедника, основан на сохранении целостности восприятия исторического материала и предполагает большой объем исследовательской работы, к которой были привлечены эксперты со всей страны.

Большое внимание уделяется проведению просветительских мероприятий. Начиная с конца июля и до конца ноября в музее-заповеднике будет проходить большой фестиваль: концерты, мультимедийные спектакли, научные конференции, семинары, открытые лекции для школьников и студентов. Все это поможет сделать Херсонесский музей-заповедник одним из самых современных музеев России и мира.



О фонде поддержки гуманитарных наук «Моя история»

Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история» – некоммерческая организация, которая была создана в 2014 году для реализации программ по поддержке проектов в культурной и образовательной сферах. С момента создания и по сей день популяризация истории России – ключевая область полезной деятельности Фонда.

​

Сегодня «Моя история» – это крепко стоящая на ногах, успешная организация, входящая в список партнеров государственных органов, крупных компаний и общероссийских проектов. Среди них Фонд президентских грантов, проект «Россия-Моя история», Министерство культуры и просвещения, Фонд Гуманитарных Проектов, Общество «Знание», холдинг ВГТРК и другие.

Проведение обширного круга мероприятий в направлениях развития межмузейного взаимодействия, сохранения архивных документов, создания благоприятных условий для изучения истории, содействия в возрождении древних памятников описывает разноплановую карту интересов Фонда, а география деятельности распространяется на все города России.

Среди основных реализованных проектов фонда «Моя история» значатся открытия исторических парков в крупнейших городах России: Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Омске, а также софинансирование долгосрочных грантовых программ московского парка «Россия-Моя история».



Объект культурного наследия федерального значения «Куртина 19-я»

Куртина 19-я входит в систему оборонительных сооружений Херсонеса Таврического, которые представляют собой монументальный памятник, красноречиво повествующий о жизни города. Она является яркой иллюстрацией фортификационного искусства в различные исторические периоды.

Памятник был открыт в 1900 г. первым заведующим раскопами Херсонеса К.К. Косцюшко-Валюжиничем. Впоследствии куртину исследовали Р.Х. Лёпер, К.Э. Гриневич, С.Ф. Стрежелецкий, В.Г. Самойленко. В ходе археологических исследований были выявлены фрагменты уникальных античных архитектурных деталей и надгробий.

Куртина 19-я построена в III в. до н.э., впоследствии неоднократно ремонтировалась и перестраивалась. Она представляет собой участок оборонительной линии юго-восточного района Херсонеса. Фланкируется XVI и XVII оборонительными башнями. Длина куртины около 89 м. куртины. Имеет две калитки с выходом из цитадели.

Внутренняя и внешняя части сооружения сложены из хорошо обработанных и тщательно подогнанных блоков и представляют собой своеобразные «панцири». Пространство между внутренними и наружными стенами-панцирями заполнялось бутом и глиной.

Куртина построена на сложном геологическом участке, в результате чего со временем произошла ее «просадка» и начался процесс растрескивания кладки. В 2008 г по проекту украинской компании «Ровнореставрация» были начаты реставрационные работы, однако, в ходе их реализации в 2009-2010 гг. возникла необходимость в корректировке проекта, что и было сделано другой украинской компанией «Эскарп». После присоединения Крыма и г. Севастополя к Российской Федерации реализация украинского проекта оказалась невозможной из-за различий в нормативной базе двух государств. В 2017 г на средства ФЦП «Развитие Крыма и г Севастополя до 2020 г» ООО «Южная крепость» была разработана проектная документация по реставрации 19 куртины в соответствии с российским законодательством.

Благодаря помощи Фонда Гуманитарных Проектов «Моя история», в 2018 году реализация указанного проекта позволила сохранить уникальный памятник древнегреческого зодчества, долгое время находившийся в стадии незавершенных реставрационных работ.

19-я куртина оборонительных сооружений Херсонеса является уникальным образцом античной фортификации. Подобных сооружений нет во всем Северном Причерноморье. Сохранение памятника относится к числу приоритетных проектов, направленных на поддержание имиджа государства, взявшего обязательство по сохранению объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Древний город Херсонес Таврический и его хора».



Экспертная оценка проекта



Пиотровский Михаил Борисович, генеральный директор Государственного Эрмитажа «Я восхищен огромными положительными изменениями, произошедшими в музее за последнее время, очень рад, что эти изменения коснулись всех сфер деятельности Херсонеса Таврического – от научной работы до создания комфортных условий для посетителей. Приятно то, что у вашего музея сложились добрые и деловые отношения с Фондом поддержки наук «Моя история», надеюсь, что и в дальнейшем Фонд будет помогать развитию музея».

Мельникова Светлана Евгеньевна, директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» «В настоящее время специалистами музея и специалистами, привлеченными фондом, разрабатывается новый экскурсионный маршрут, существенным отличием которого станет насыщенность мультимедийными средствами, специальная подсветка наших памятников, доступный для понимания неспециалиста контент, разумная поддержка визуализациями. Это, в известной степени, будет абсолютно новый подход к показу памятников Херсонеса, к рассказу об их истории. Мы должны учитывать современные подходы к подаче и восприятию информации, привычность информационных технологий для наших юных и молодых посетителей. Но главным, что мы показываем, должны оставаться наши памятники. Поэтому ключевым направлением нашей совместной работы мы считаем проекты, направленные на реставрацию объектов культурного наследия на территории музея»