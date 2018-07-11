Представлен проект по благоустройству территории музея-заповедника «Херсонес Таврический»

В России есть особые места, являющиеся символами и источниками ее цивилизации, основанием истории и культуры нашего народа. Каждое из таких мест свято и бесценно. Херсонес – это точка встречи Руси с древними цивилизациями Европы. Херсонес – это зримый духовный источник нашего государства. Именно здесь произошло важнейшее событие в истории Отечества – крещение в православную веру Великого князя Владимира, имевшее цивилизационное значения для развития российского государства, оказавшее влияние на весь дальнейший путь развития страны.
Фондом «Моя история» и Государственным музеем-заповедником «Херсонес Таврический» был инициирован проект проведения комплекса работ по благоустройству и приспособлению территории музея-заповедника.
Данный проект полностью отвечает целям и задачам, заявленным в Концепции развития музея-заповедника, утвержденной Коллегией Министерства культуры Российской Федерации.
В рамках проекта планируется реставрация объектов культурного наследия, дальнейшая музеефикация и благоустройство территории музея, реализация комплекса научных и просветительских проектов.
Планируется создание новых пространств для просветительской работы с использованием современных мультимедийных средств, расширение сопроводительных аннотаций к памятникам Херсонеса, создание удобной навигации по территории, размещение средств визуализации, помогающих представить какими были древние сооружения, открытые раскопками. Речь идет о создании пространств как для познавательной деятельности, так и для отдыха посетителей, интерес которых к музею под открытым небом с каждым годом только растет.
Проект, разработанный специалистами фонда «Моя история» и сотрудниками музея-заповедника, основан на сохранении целостности восприятия исторического материала и предполагает большой объем исследовательской работы, к которой были привлечены эксперты со всей страны.
Большое внимание уделяется проведению просветительских мероприятий. Начиная с конца июля и до конца ноября в музее-заповеднике будет проходить большой фестиваль: концерты, мультимедийные спектакли, научные конференции, семинары, открытые лекции для школьников и студентов. Все это поможет сделать Херсонесский музей-заповедник одним из самых современных музеев России и мира.
О фонде поддержки гуманитарных наук «Моя история»
Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история» – некоммерческая организация, которая была создана в 2014 году для реализации программ по поддержке проектов в культурной и образовательной сферах. С момента создания и по сей день популяризация истории России – ключевая область полезной деятельности Фонда.
Сегодня «Моя история» – это крепко стоящая на ногах, успешная организация, входящая в список партнеров государственных органов, крупных компаний и общероссийских проектов. Среди них Фонд президентских грантов, проект «Россия-Моя история», Министерство культуры и просвещения, Фонд Гуманитарных Проектов, Общество «Знание», холдинг ВГТРК и другие.
Проведение обширного круга мероприятий в направлениях развития межмузейного взаимодействия, сохранения архивных документов, создания благоприятных условий для изучения истории, содействия в возрождении древних памятников описывает разноплановую карту интересов Фонда, а география деятельности распространяется на все города России.
Среди основных реализованных проектов фонда «Моя история» значатся открытия исторических парков в крупнейших городах России: Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Омске, а также софинансирование долгосрочных грантовых программ московского парка «Россия-Моя история».
Объект культурного наследия федерального значения «Куртина 19-я»
Куртина 19-я входит в систему оборонительных сооружений Херсонеса Таврического, которые представляют собой монументальный памятник, красноречиво повествующий о жизни города. Она является яркой иллюстрацией фортификационного искусства в различные исторические периоды.
Памятник был открыт в 1900 г. первым заведующим раскопами Херсонеса К.К. Косцюшко-Валюжиничем. Впоследствии куртину исследовали Р.Х. Лёпер, К.Э. Гриневич, С.Ф. Стрежелецкий, В.Г. Самойленко. В ходе археологических исследований были выявлены фрагменты уникальных античных архитектурных деталей и надгробий.
Куртина 19-я построена в III в. до н.э., впоследствии неоднократно ремонтировалась и перестраивалась. Она представляет собой участок оборонительной линии юго-восточного района Херсонеса. Фланкируется XVI и XVII оборонительными башнями. Длина куртины около 89 м. куртины. Имеет две калитки с выходом из цитадели.
Внутренняя и внешняя части сооружения сложены из хорошо обработанных и тщательно подогнанных блоков и представляют собой своеобразные «панцири». Пространство между внутренними и наружными стенами-панцирями заполнялось бутом и глиной.
Куртина построена на сложном геологическом участке, в результате чего со временем произошла ее «просадка» и начался процесс растрескивания кладки. В 2008 г по проекту украинской компании «Ровнореставрация» были начаты реставрационные работы, однако, в ходе их реализации в 2009-2010 гг. возникла необходимость в корректировке проекта, что и было сделано другой украинской компанией «Эскарп». После присоединения Крыма и г. Севастополя к Российской Федерации реализация украинского проекта оказалась невозможной из-за различий в нормативной базе двух государств. В 2017 г на средства ФЦП «Развитие Крыма и г Севастополя до 2020 г» ООО «Южная крепость» была разработана проектная документация по реставрации 19 куртины в соответствии с российским законодательством.
Благодаря помощи Фонда Гуманитарных Проектов «Моя история», в 2018 году реализация указанного проекта позволила сохранить уникальный памятник древнегреческого зодчества, долгое время находившийся в стадии незавершенных реставрационных работ.
19-я куртина оборонительных сооружений Херсонеса является уникальным образцом античной фортификации. Подобных сооружений нет во всем Северном Причерноморье. Сохранение памятника относится к числу приоритетных проектов, направленных на поддержание имиджа государства, взявшего обязательство по сохранению объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Древний город Херсонес Таврический и его хора».
Экспертная оценка проекта
Пиотровский Михаил Борисович, генеральный директор Государственного Эрмитажа
«Я восхищен огромными положительными изменениями, произошедшими в музее за последнее время, очень рад, что эти изменения коснулись всех сфер деятельности Херсонеса Таврического – от научной работы до создания комфортных условий для посетителей.
Приятно то, что у вашего музея сложились добрые и деловые отношения с Фондом поддержки наук «Моя история», надеюсь, что и в дальнейшем Фонд будет помогать развитию музея».
Мельникова Светлана Евгеньевна, директор музея-заповедника «Херсонес Таврический»
«В настоящее время специалистами музея и специалистами, привлеченными фондом, разрабатывается новый экскурсионный маршрут, существенным отличием которого станет насыщенность мультимедийными средствами, специальная подсветка наших памятников, доступный для понимания неспециалиста контент, разумная поддержка визуализациями. Это, в известной степени, будет абсолютно новый подход к показу памятников Херсонеса, к рассказу об их истории. Мы должны учитывать современные подходы к подаче и восприятию информации, привычность информационных технологий для наших юных и молодых посетителей. Но главным, что мы показываем, должны оставаться наши памятники. Поэтому ключевым направлением нашей совместной работы мы считаем проекты, направленные на реставрацию объектов культурного наследия на территории музея»
Сазанов Андрей Владимирович, д.и.н., исследователь истории древнего Херсонеса, ученый секретарь Государственной публичной исторической библиотеки России
«Возможно и нужно, в соответствии с поручением Президента, создание первого в стране, археологического научного парка, где главное место отдается подлинному археологическому объекту и его сохранности. Проект направлен на создание парка «Херсонес Таврический», который будет первым научным парком России, работающим по гуманитарному, и в частности, по историко-археологическому направлению. В своей деятельности археологический парк будет широко использовать интерактивные формы взаимодействия с посетителями».