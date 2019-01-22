О реконструкции Исторического бульвара: разговор начистоту

Директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко принял участие в качестве спикера в программе «Федеральное значение» на 1-м Севастопольском телеканале.

Отвечая на вопросы ведущей Натальи Брайко, Николай Мусиенко рассказал о реконструкции Исторического бульвара, которая проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина. Николай Иванович сообщил о ходе и сроках реконструкции, о том, что к 9 мая 2019 года запланировано завершить укладку тротуарного покрытия на центральной аллее Исторического бульвара. Он отметил, что выбор нового плиточного покрытия был осуществлен по решению общественности Севастополя. Замена тротуарного покрытия ведется одновременно с заменой всех подземных инженерных коммуникаций, поэтому вход на Исторический бульвар для посетителей временно ограничен. По его словам, посетители в настоящее время могут пройти к зданию Панорамы со стороны улицы 4-й Бастионной.

В ходе реконструкции ведутся также работы по обновлению парковой зоны. Была проведена инвентаризация всех деревьев, выявлены те, которые подлежат сносу. Вместо убранных деревьев будут высажены новые в соответствии с планом работ.

Особое внимание в ходе реконструкции уделено восстановлению исторически достоверных малых архитектурных форм – скамеек, фонарей, урн для мусора, которые будут воссозданы по архивным фотографиям и чертежам.

Директор Музея отметил, что на территории Исторического бульвара в настоящее время проводятся археологические работы на 4-м бастионе. Все найденные артефакты пополнят музейную коллекцию.