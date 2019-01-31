Руины древней хоры Херсонеса – памятник античности среди новостроек

Памятник античности среди новостроек. Такое чудо появилось в одном из спальных районов Севастополя. Активисты общественной организации «Севпарки» восстановили заброшенные и заросшие травой руины древней хоры Херсонеса и превратили их в музей под открытым небом.

«Древний город Херсонес Таврический и его хора» – выдающийся памятник мировой археологии и культуры, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Центральные объекты хоры – усадьбы – разбросаны по всему современному Севастополю и, несмотря на колоссальную историческую значимость, находятся в плачевном состоянии. Остатки античной усадьбы надела № 9, где в древности греки жили, выращивали виноград и делали вино, до недавнего времени были просто забытыми развалинами среди высотной и промышленной застройки. Теперь это благоустроенное общественное пространство.

Представители «Севпарков» решили сохранить историческое наследие хоры и вписать его прямо в среду спального района. Строительные работы легли на плечи волонтёров и неравнодушных местных жителей, которые нашли время на помощь после своей основной работы. Теперь к хоре ведёт живописная насыпная дорожка с декоративными камнями, а узорчатые фонари расположились на бетонных постаментах, так как на месте руин нельзя вести земляные работы.

Информационные стенды установлены на габионах, а в атмосферу далекой древности жителей и туристов погружает железобетонная скульптура «Пифос».

Так, для людей и вместе с людьми организаторы создали место для отдыха и изучения истории, реализовали практику, которую можно тиражировать. Авторы проекта утверждают, что правительство Севастополя уже проектирует благоустройство сразу трёх других усадеб хоры Херсонеса.

По итогам второго конкурса 2017 года проект «Благоустройство Усадьбы надела № 9 хоры Херсонеса» получил грантовую поддержку в размере 1 458 990 рублей.



Источник vk.com/sevparki