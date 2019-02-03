«Севастопольская Голландия»: как создавалась уникальная кузница офицеров ВМФ

Если смотреть на бухту Голландия с определенных точек Южной стороны Севастополя, можно хорошо рассмотреть красные кровли группы зданий, которые выделяются на фоне серых многоэтажек и деревьев. На самом деле эти крыши принадлежат всего лишь единственной постройке, правда, одной из самых монументальных и масштабных в Европе – основному корпусу Института ядерной энергии и промышленности, который входит в состав Севастопольского государственного университета. Заложено здание было более 100 лет назад, но завершить строительство удалось лишь во второй половине XX века.

С 1922 года в севастопольской Голландии обучались красные военлеты советской гидроавиации, позже — матросы для кораблей ВМФ СССР, после войны — офицеры “паросиловики” и “дизелисты” для надводных кораблей, а с 1954 года — инженеров-механиков на дизель-электрические подводные лодки, еще через несколько лет — на атомные подводные лодки. Во времена Украины здесь готовили специалистов атомных электростанций.

Какие вихри судьбы пережил архитектурный шедевр и что его ждет в ближайшем будущем, выяснял корреспондент РИА Новости Крым.



Морской кадетский корпус

Во время русско-японской войны российский императорский флот потерял много боевых крейсеров, броненосцев, миноносцев. Для возобновления морской мощи на российских верфях было заложено около 80 кораблей различных классов и подводных лодок.

“В то время существовало только два учебных заведения, которые готовили офицеров для флота: морской кадетский корпус (МКК – ред.) и морское инженерное училище, которые располагались в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Офицеров, естественно, не хватало. Тогда морской министр, адмирал Иван Константинович Григорович вступил перед императором Николаем II с инициативой о реформировании военно-морского образования. В рамках реформы он предложил вывести кадетские классы из МКК, а гардемаринские классы назвать морским училищем. Для кадетских классов было принято решение построить в Севастополе морской кадетский корпус. Император инициативу одобрил”, — рассказал заведующий музеем “Севастопольская Голландия” при Институте ядерной энергии и промышленности Николай Филимонов.

Выбор места был связан с базированием Черноморского флота и богатой военной историей города. Составить эскизный проект здания было поручено в 1913 году преподавателю Николаевской инженерной академии в Санкт-Петербурге капитану Баумгартену. Эскиз здания был разработан и утвержден на высочайшем уровне.

По его проекту объект делится на пять частей: северное крыло, северная соединительная часть, центральных вход, южная соединительная часть, южное крыло. Северное и южное крылья перед соединительными частями входили в колонные дворики. При этом, если смотреть на здание сверху, то оно напоминает орла, летящего к морю.

“Здание построено в стиле неоклассицизма: строгие пропорции, колонны, четкие линии. В длину здание — 490 метров, торцы – по 18 метров. Всем своим видом морской кадетский корпус должен был показывать мощь и силу Российской империи. Я, как выпускник, этого училища, смотря на него, испытываю чувствую гордости за то, что мне посчастливилось пять лет жить и учиться в этом неповторим здании. И даже сейчас, работая в музее, я полон сил и энергии, чтобы передавать традиции и историю нашего училища молодому поколению” — подчеркивает Филимонов.

Впрочем, лавры от строительства учебного комплекса получил другой архитектор — Александр Венсан, который доработал проект и принимал участие в его строительстве. “В честь него после достройки здания в 60-х годах курсанты стали называть здание дворцом Венсана”, — вспоминает заведующий музеем.

“Дворец” должен был не только впечатлять своей мощью и красотой, но накладывать определенные обязательства на учащихся в его стенах кадетов. “Очень важно, когда учебное заведение располагается в подобном комплексе. Его монументальность, традиции, дух обязывают студентов держать должный уровень. Я, как кадровый офицер, который закончил подобное училище в Пушкине, горжусь работой в этом прекрасном здании”, — подчеркнул директор Центра экспериментальных стендов при Институте ядерной энергии и промышленности Арсений Самчук.

Именно этот преподаватель согласился показать корреспонденту РИА Новости Крым “Севастопольскую Голландию”.

Закладка морского кадетского корпуса состоялась 23 июня 1915 года. В мероприятии принимали участие Григорович, Венсан, руководители Севастополя. “Специально для этого из серебра была изготовлена закладная доска в дубовой коробке. Но где она лежит, никто не знает”, — отметил Филимонов.

Шефом строящегося комплекса Николай II назначил своего сына Алексея, после чего кузница офицерских кадров получила название Севастопольский Его императорского высочества наследника цесаревича морской кадетский корпус.

Изначально строительство объекта планировалось завершить в конце 1916 года, а в 1917 году в МКК на учебу должен был прибыть и сын императора, но работы затянулись. “По состоянию на 1917 год было построено северное крыло, северный колонный дворик, северная соединительная часть, центральная часть была без крыши, южная соединительная часть и южное крыло — только два этажа”, — поясняет собеседник сайта.

Точную стоимость строительства объекта сегодня установить сложно. Впрочем, учитывая его масштаб, с уверенностью можно утверждать, что сумма была значительной. При этом нечистые на руку подрядчики пытались заработать на строительстве корпуса дополнительные барыши.

“У меня в архиве хранится протокол из жандармерии, в котором говорится, что подрядчики нанимали в Таврической губернии рабочих, обещая платить в день по 3,5 рубля. По факту же на руки выдавали 2,5 рубля в день. Рабочие устроили пикет. На место строительства прибыли жандармы, стали разбираться в ситуации, после чего стороны пришли к мирному согласию — подрядчик стал платить обещанные 3,5 рубля”, — пересказывает протокол Филимонов.

Из-за революции 1917 года строительство кадетского корпуса было остановлено. Однако уже в 1919-м, когда Крым находился под контролем Белой гвардии, благодаря стараниям старшего лейтенанта Машукова, строительство объекта возобновили.

“Командующий на тот момент Черноморским флотом контр-адмирал Михаил Саблин выделил на строительство здания все имеющиеся в морской казне деньги – 100 тыс рублей, и отдал дачу командующего в нижней Голландии под столовую для кадет. Командующий Белой армией Антон Иванович Деникин выделил порядка 17 млн рублей. Учебный процесс в здании начался в 1919 году, однако из-за наступающей Красной армии через неполный год все кадеты, прибывшие из Петербурга гардемарины и имущество училища были эвакуированы на линкоре “Генерал Алексеев” в тунисский порт Бизерта (военно-морская база Франции в Африке)”, — рассказывает Филимонов.



Гидроавиация и ЭМШ

Строительство учебного здания возобновилось в начале 1920-х годов, когда в севастопольской Голландии разместилась гидроавиация. Авиаторы построили южную соединительную часть, два жилых дома для командного состава вблизи основного корпуса, центральный трап (лестницу из 287 ступенек, которая ведет от нижней Голландии к основному корпусу) и несколько зданий предназначенных для клуба, бытового комбината и школы.

“Как и кадеты, курсанты морской авиации обучались в нижних флигелях. В северном крыле расположилась школа младших авиационных специалистов, где готовили пулеметчиков, торпедистов, аэрофотографов. Четыре из семи первых героев Советского Союза – летчики, спасшие экипаж раздавленного льдами в Чукотском море парохода “Челюскин”, — учились в севастопольской Голландии”, — подчеркнул Филимонов.

В начале 1930-х летную школу перевели в Ейск, в 1938 году отсюда убрали и школу младших авиационных специалистов. В здании разместили электромеханическую школу (ЭМШ) учебного отряда Черноморского флота.



Оборона Севастополя

“Курсанты этого учебного заведения принимают активное участие в обороне Севастополя в годы Великой Отечественной войны. “Голландцами” комплектуют команды деревоземляных огневых точек, которые располагаются на территории от Качи до Верхнесадового”, — говорит заведующий музеем, уточняя, что защитники знаменитого ДЗОТа №11 — курсанты ЭМШ Калюжный и Раенко, награжденные Золотой Звездой Героя СССР.

К слову, именно в севастопольской Голландии преподавал старший лейтенант Константин Ольшанский – легендарный командир роты морской пехоты, который руководил десантной операцией в тылу врага в Николаеве. Она проводилась весной 1944 года. Тогда 68 бойцов высадили в районе элеватора, где они в течение трех дней вели бой с оккупантами и уничтожили около 700 гитлеровцев, вывели из строя много военной техники. Из всего десанта в живых остались восемь человек. “Это был единственный случай за всю войну, когда все 68 человек одним списком были представлены к званию героя Советского Союза. В состав группы входили и другие “голландцы”, — подчеркнул Филимонов.

Во время обороны Севастополя в северной соединительной части учебного корпуса на первом этаже располагался госпиталь, после захвата города фашистами – немецкий госпиталь и лагерь для советских военнопленных.

“В ходе боев здание пострадало, но не сильно. Две бомбы попали в северную соединительную часть, еще несколько повредили перекрытия в центральной части. Много разрывов было около здания, было попадание снаряда крупного калибра в Южную соединительную часть”, — отметил собеседник.

Перед уходом из Севастополя немцы минировали учебный корпус, но из-за активного продвижения советских войск подорвать его не успели. После освобождения города в северном крыле учебного корпуса были размещены немецкие военнопленные, которые восстанавливали поселок Бартеньевка и штольни Сухарной балки.



Время собирать камни

В 1948 году немцев убрали из корпуса, заселив в него 311-й Отдельный строительный батальон, который приступил к расчистке территории. В это время на верфях СССР закладывались новые боевые корабли, поэтому вновь возникла нехватка офицеров.

“Военно-морской министр СССР, адмирал Николай Кузнецов обращается к Сталину с просьбой восстановить здание бывшего морского кадетского корпуса и создать на его базе 3 высшее военно-морское инженерное училище. Сталин с ним соглашается. 15 декабря 1951 года Кузнецов издает приказ о начале формирования училища”, — сказал Филимонов.

Первый учебный год начался в 1952 году. Курсанты не только учились, но и помогали стройбату восстанавливать корпус.

Изначально проект здания предполагал строительство астрономического шпиля над центральной частью учебного корпуса. “Этот шпиль хотел восстановить руководитель училища, вице-адмирал Ашот Аракелович Саркисов. Строители обследовали чердак и сказали, что перекрытие крыши центральной части облегченно после восстановления и не выдержит его”, — подчеркнул заведующий музеем “Севастопольская Голландия”.

Полностью здание было восстановлено в начале 1960-х годов.

В середине 1960-х недалеко от училища построили секретный комплекс с ядерным реактором. “Голландия” стала первым в мире учебным заведением с подобной установкой.

В настоящее время состояние основного учебного корпуса находится не в самом лучшем состоянии: осыпались некоторые архитектурные элементы фасадов, колонн, балконов. Однако уже в ближайшие годы должна начаться масштабная реставрация объекта.



РИА Крым: crimea.ria.ru