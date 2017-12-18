Севастополь: Храмовая гора или третья столица?

Севастополь – самый русский город России. В этом уверены севастопольцы, и такого же мнения многие из гостей героического форпоста на Черном море. Город-герой может стать третьей столицей государства. С таким тезисом недавно выступил в соцсетях губернатор Дмитрий Овсянников, комментируя решение президента построить в Севастополе музейный комплекс с филиалами ведущих музеев страны. Посильна ли ноша для города русских моряков и какую роль он сегодня играет в жизни России – разбирался корреспондент РИА Новости Крым.

По умолчанию особенный

“Для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение так же, как Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам и иудаизм. И именно так мы будем к этому относиться отныне и навсегда”, — в историю уже вошли эти слова Владимира Путина, произнесенные в 2014 году. Именно в Херсонесе, на территории современного Севастополя, принял крещение князь Владимир, затем крестивший всю Русь. Здесь во время двух оборон города проявились самые лучшие качества русского человека – отвага, патриотизм, стойкость и мужество. В Севастополе, наравне с Москвой и Санкт-Петербургом, неоднократно решалась судьба не только России, но и всего мира. В городе находится самое крупное кладбище французских солдат за границей. Здесь во время Крымской войны погибли представители и наследники самых знатных фамилий Великобритании. В 1944 году в Севастополе была разбита 17 армия вермахта.

По мнению многих авторитетных в сфере культуры и знаменитых россиян, уже эти обстоятельства возводят город в особый статус. “Севастополь вполне достоин того, чтобы быть столицей, даже одной из первых. Дух Севастополя, благородство, мужество, искренность севастопольцев могут быть примером для всей России”, — считает режиссер Юрий Кара. Он уверен, что отсутствие столичного лоска — не минус, а плюс города. “Этот лоск часто наносной, и даже может навредить Севастополю. Главное, что здесь русский дух”, — подчеркнул Кара.

Чуть более критичен российский актер и режиссер Николай Бурляев. “Это вполне обосновано, поскольку город всегда оберегал и защищал Россию. Последние годы я пристально смотрю за развитием событий и, конечно, вижу, что сейчас Севастополь не на том уровне, который ему предназначен историей, промыслом божьим, и что очень много труда нужно положить на то, чтобы он стал третьей столицей”, — поделился он с РИА Новости Крым.

Известный российский журналист Андрей Кондрашов уверен, чем больше в России будет самобытных центров, тем лучше для развития страны. “У нас уже есть негласные столицы. Восточная — Владивосток, центр России – Красноярск, негласная столица Сибири Новосибирск, спортивная столица — Сочи”, — сказал он, отметив, что их формирование способствует равномерному распределению денежных потоков в стране. При этом он подчеркивает, что Севастополь и без того выделен из ряда других.

“Помимо Москвы и Петербурга есть только еще один город федерального подчинения. Он сам по себе является субъектом федерации. Даже юридически все гораздо более логично”, — напоминает Кондрашов.

“Чего не хватает, наверное, пары университетов, каких-то привлекательных для туристов мест, в инфраструктурных проектах Севастополю еще шагать и шагать. Для этого нужны федеральные деньги и рачительные траты этих средств. Но, по большому счету, у Севастополя есть все, чтобы в недалеком будущем претендовать на это звание”, — считает журналист.

Не третья, но патриотическая

Сами жители города еще более четко проводят грань между ценностной, духовной важностью Севастополя для РФ и его сегодняшним материальным состоянием. “Народный мэр” Алексей Чалый не разделяет пафос нынешнего градоначальника. “Я бы пока воздержался от таких деклараций. Их еще нужно заработать. Кроме того, мне не до конца понятно, что губернатор вкладывал в понятие “третья столица”. Чтобы на эту тему рассуждать, видимо, необходимо определить более конкретные метрики. Но понятно, что при любых метриках, охватывающих все значения, нам будет сложно конкурировать с городами–миллионниками. Именно поэтому, рассуждая о федеральном статусе Севастополя, я бы использовал более конкретное определение: “Патриотическая столица”, — пояснил свою позицию Чалый.

Председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев согласен, что ключевая роль города в жизни государства определена особой миссией — “связанной с защитой отечества, с духовностью, с православием, патриотизмом”. При этом Горбачев уверен, что статус столицы потребует конкретного содержания.

“Речь о повышении качества жизни, восстановления музейных комплексов, инфраструктуры. Городу нужны мероприятия всероссийского масштаба, как, например, вечер выпускников “Алые паруса” в Санкт-Петербурге”, — подчеркнул он, отметив, что такими мероприятиями могут стать День Победы, День ВМФ и День Святого Владимира.

Директор музея-заповедника “Херсонес Таврический” Светлана Мельникова убеждена, что становление Севастополя как третьей столицы — вопрос ближайшей перспективы.

“В Севастополе славные театральные традиции, уникальная по своим фондам картинная галерея, замечательные художники, актеры, педагоги, исключительно талантливые, творческие дети. А наши музеи – Херсонесский и Музей обороны – разве много мы назовем нестоличных городов, где работают сразу два федеральных музея. Не уступает им и совершенно особенный музей Черноморского флота. Ждем теперь открытия филиалов Русского музея и Государственного Эрмитажа. Ведется большая работа и по другим отраслям, по улучшению инфраструктуры, и здесь предстоит сделать очень многое. Город, как и человек, должен развиваться гармонично во всех сферах, и в культуре, и в образовании, и, конечно же, в создании комфортных условий для жизни севастопольцев”, — верит в лучшее будущее Мельникова.

Четвертая или единственная?

Севастополь – не единственный город в РФ, жители и руководители которого тешат себя амбициями добиться особенного статуса для своей малой Родины. Об этом говорит мерило общественных мнений – поисковый запрос. Он выдает в качестве ответа на вопрос о третьей столице и Екатеринбург, и Омск, и Владивосток, и – среди других – Севастополь. На сегодняшний день, впрочем, юридически такое понятие было зафиксировано лишь в отношении Казани – она имеет зарегистрированные в Роспатенте бренды “третья столица России”, “третий город России”, а также “Russia’s third capital”. Особенных прав такой товарный знак не дает, как и не обязывает соответствовать статусу.



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