Фестиваль «Опера в Херсонесе» завершился постановкой «Евгений Онегин»

В Севастополе завершился II Международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе». Событие объединило более 200 артистов из России и зарубежных стран – танцоров, оперных исполнителей, участников оркестров. Побывать на шести концертах, которые проходили не только на основной сцене, но и в Амфитеатре Государственного музея-заповедника «Херсонеса Таврического», смогли более 3000 зрителей. Почетным гостями фестиваля стали Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

Фестиваль завершился 12 августа постановкой «Евгений Онегин» П. И. Чайковского в исполнении ведущих солистов Московского театра Новая Опера им. Е.В. Колобова. Постановка удостоена Национальной театральной премии «Золотая маска». Фестиваль «Опера в Херсонесе» прошел при поддержке Госкорпорации Ростех и Холдинга «Вертолеты России».

Также 12 августа в Амфитеатре Государственного музея-заповедника «Херсонеса Таврического» состоялся второй камерный концерт – «Танго вокруг света». Солистом стал известный оперный исполнитель, участник гала-концерта II Международного музыкального фестиваля «Опера в Херсонесе» Дмитрий Риберо-Феррейра. Страстные латиноамериканские мелодии дополнили кружащиеся в ритме танго пары – профессиональные танцоры.

«Фестиваль развивается и растёт на глазах. В этом году всего было больше – больше концертов, больше артистов, больше света и звука. Произошел переход от концертов к полным оперным постановкам, в том числе и таким сложным как «Дидона и Эней», рассчитанным на подготовленного зрителя. Потрясающе, что спектакль вызвал исключительно положительный отклик, а значит, что и публика на наши мероприятия приходит не случайная. Уверен, что «Опера в Херсонесе» обязательно займёт своё место в ряду больших европейских фестивалей, – рассказывает Олег Беркович, руководитель фестиваля «Опера в Херсонесе». – Еще, пожалуй, отмечу, что фестиваль меняет восприятие отдыха в русском Крыму – сегодня это не только море и загар, но и мощнейшая культурная составляющая.

Вечера оперы с удовольствием посещают первые лица государства – Дмитрий Медведев и Валентина Матвиенко. Второй год подряд мы имеем честь принимать на открытии фестиваля Президента России Владимира Владимировича Путина, и это огромная ответственность и повод для гордости. В этом году Президент посетил вечер балета, – это ещё один жанр, появившийся в программе фестиваля.

Мы расширяем форматы – в 2018 Херсонесе выступили звезды мирового балета. Уверен, что и в 2019 году нам будет, чем удивить зрителей».

«Успех фестиваля превзошел все наши ожидания, – говорит Валерий Ворона, художественный руководитель II Международного музыкального фестиваля «Опера в Херсонесе». – В моей практике это первый проект, который с первого раза буквально ворвался мировую элиту. И подтверждение тому не только посещение фестиваля первыми лицами государства, но и восторженный прием публики. Итоги события доказывают, что его инициаторы и организаторы чувствуют запросы времени. Фестиваль имеет большую перспективу. Он, без сомнения будет способствовать укрепление авторитета России как ведущей музыкальной державы и страны великой культуры».

II Международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе» открылся 4 августа премьерой проекта «Звезды мирового балета». Организационным партнером события выступила медиагруппа «Красный квадрат». Перед зрителями выступили артисты лучших балетных трупп России и зарубежья. В программу концерта вошли такие известные постановки балетной сцены, как «Лебединое озеро», «Корсар», «Жизель», «Буржуа», «Дон Кихот», «Диана и Актеон», «Парк», «Пламя Парижа», «Borderlands», «Take Me to Church». На мероприятии присутствовал Президент России Владимир Путин.

10 августа, состоялся первый оперный концерт II Международного музыкального фестиваля «Опера в Херсонесе». На суд зрителей был представлен диптих, в который вошли барочная опера «Дидона и Эней» Генри Перселла, либретто которой основано на четвертой книге «Энеиды» Вергилия, и опера Майкла Наймана «DIDO.Пролог». Спектакль был удостоен специальной премии жюри Российской национальной театральной премии «Золотая маска» сезона 2013/2014 за музыкальное решение постановки.

11 августа состоялся гала-концерт II Международного музыкального фестиваля «Опера в Херсонесе». В нем приняли участие звезды мировой оперы из России, Германии, Италии и Колумбии – Мелани Динер, Валерия Мела, Оксана Шилова, Ольга Толкмит, Сергей Радченко, Валерий Алексеев, Дмитрий Риберо-Феррейра, Дельфо Меникуччи, Артем Крутько. На концерте присутствовала председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. Под аккомпанемент Академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии под управлением Александра Долинского артисты исполнили лучшие оперные арии из европейских и отечественных произведений XVIII-XIX веков.

Также 11 августа состоялись две специальные акции, приуроченные к проведению II Международного музыкального фестиваля «Опера в Херсонесе». В Севастопольском академическом русском драматическом театре им. А.В.Луначарского прошел мастер-класс известного итальянского исполнителя Дельфо Меникуччи. Еще один урок прошел в «Социальном приюте для детей и подростков», в ней приняла участие известная севастопольская вокалистка Вероника Лайко.

Партнеры фестиваля: Министерство культуры Российской Федерации; Правительство г. Севастополя; Государственная корпорация «Ростех»; Холдинг «Вертолеты России»; Медиагруппа «Красный квадрат»; Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история»; Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история»; Центр гуманитарных технологий «Новая республика»; Московский театр Новая Опера им. Е.В. Колобова; ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ»; Фонд ГМПИ имени М.М.Ипполитова-Иванова; Фонд «Русское исполнительское искусство».

Информационные партнеры фестиваля: Информационный канал Севастополя. Телеканал «ИКС»; Информационное агентство РИА Новости Крым медиагруппы «Россия сегодня»; Телерадиокомпания «Крым». Телеканалы: «Крым 24», «Первый Крымский»; Радио Jazz; Marie Claire; Cosmopolitan; Журнал «Собака.ru Крым».