В 2017 году сотрудниками музея-заповедника «Херсонес Таврический» проведено более двух десятков археологических исследований

В течение 2017 года научные сотрудники Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» провели более двух десятков археологических исследований. В рамках изучения плановых тем сотрудниками музея-заповедника в этом году было получено 13 открытых листов.

В плановые исследования входили раскопки на двух памятниках Херсонесского городища: это — кварталы IX-А на Северном берегу, и L в Южном районе. В рамках Договоров о сотрудничестве на территории древнего городища в XX квартале работали сотрудники Государственного Эрмитажа, а на «Базилике Крузе» — объединенная экспедиция Института археологии Крыма РАН и филиала МГУ им. Ломоносова в г. Севастополе. Были доследованы и открыты жилые кварталы античного и византийского периодов.

Херсонесский некрополь изучался на двух участках — в западной части — у Песочной бухты, и в восточной части — у Карантинной бухты; на последнем участке работала совместная экспедиция ученых-геофизиков из Херсонесского музея-заповедника, Москвы и Санкт-Петербурга.

Традиционно несколько экспедиций работают на хоре древнего Херсонеса. В 2017 г. исследовались усадьбы и поселения: земельного надела 320, на Масляной горе, в Балке Бермана, в Верхне-Юхариной Балке, римский пост на в. Суздальская. На Масляной горе в районе Мекензевых гор на территории античной усадьбы было открыто уникальное святилище половецкого времени.

Плановые раскопки продолжила и совместная экспедиция Государственного Эрмитажа и Музея-заповедника на крепости Чембало, где были доследованы Башня-цистерна №5 и жилые кварталы внутригородской застройки. В башне № 5 доследовался арсенал крепости Чембало генуэзского периода.

Помимо раскопок научные сотрудник провели ряд археологических разведок в Севастопольском районе и акватории Севастопольских бухт. Активное участие в раскопках принимали студенты филиала МГУ в г. Севастополе, Уральского федерального университета, Сев ГУ, Санкт-Петербургского Педуниверстита им. А. Герцена, а также студенты других ВУЗов и московские школьники.

Помимо плановых археологических раскопок, научные сотрудники музея-заповедника активно проводили спасательные археологические экспедиции на территории Севастопольского района. В рамках выполнения договоров по охране культурного наследия было получено 15 открытых листов.

В течение 2017 г. было подготовлено и сдано в Институт археологии РАН более 10 отчетов о раскопках проведенных в предыдущие годы.

В фонды музея-заповедника в 2017 г. поступило 667 единиц музейных предметов основного хранения.