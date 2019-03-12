Официальное заявление музея Херсонес Таврический о скифском золоте

11 марта 2019 года, в Апелляционном Суде г. Амстердама состоялись открытые для общественности слушания, касающиеся судьбы экспонатов выставки «Крым — золотой остров в Черном море» из коллекций четырех крымских музеев — Керченского историко-культурного заповедника, Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного государственного музея-заповедника и Национального заповедника «Херсонес Таврический».

Коллекции экспонировались в г. Амстердаме с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в соответствии с заключенными договорами.

Апелляционное производство по делу было начато по инициативе Музеев в связи с решением суда первой инстанции — Окружного суда г. Амстердама от 14 декабря 2016 г. Если это решение не будет отменено в апелляционном порядке, это может привести к тому, что Музеи утратят части своих коллекций, которые были переданы в г. Амстердам на временную выставку.

Мы считаем, что экспонаты, являющиеся неотъемлемой частью наших коллекций, должны вернуться к своему изначальному месту нахождения – Крымскому полуострову. Как во время проведения выставки, так и сейчас, крымские музеи являются хранителями уникальных коллекций крымских археологических артефактов, найденных археологами на крымской земле в течение многих лет. Их статус и права защищены законом. Ни украинское, ни голландское, ни международное право не дают оснований для передачи или перемещения экспонатов, которые в настоящее время находятся в Амстердаме, в Киев, где они никогда ранее не находились, несмотря на происходившие на протяжении сотен лет политические изменения. Мы полагаем, что в этом споре должна отсутствовать политическая подоплека. Музеи передали Музею Алларда Пирсона некоторые из своих лучших экспонатов, полагаясь на гарантию возврата, согласно которой экспонаты должны быть безоговорочно возвращены им после завершения выставки. Несмотря на положения заключенных в 2013-2014 гг. договоров, Музей Алларда Пирсона отказался вернуть в Крым экспонаты выставки, предоставив решение вопроса о том, кому принадлежит культурное наследие Крыма, суду.

Несмотря на решение суда первой инстанции, Музеи и народ Крыма не потеряли веру в правовую систему Нидерландов. Мы считаем, что Окружной Суд г. Амстердама принял во внимание, что его решение может быть пересмотрено в апелляционном порядке, и по этой причине приостановил исполнение своего решения до рассмотрения апелляции.

Мы уверены, что обладаем бесспорными правами в отношении экспонатов, переданных на временную выставку. Это крайне важно не только для Музеев, но и для всех жителей Крыма, деятелей культуры и ученых, связанных с уникальными коллекциями Музеев, чтобы экспонаты не отрывались от своей истории, контекста и музейного собрания исключительно по политическим причинам. Не существует юридических, культурных или исторических оснований для перемещения экспонатов в Киев. Экспонаты являются неотъемлемой частью крымских коллекций, с любовью собранных на протяжении многих лет археологами.

Процессы организации, согласования и проведения выставки в Амстердаме были согласованы всеми сторонами прямо или косвенно вовлеченными в этот процесс, в том числе Министерством культуры Автономной Республики Крым и Государством Украина.

Вынося свое решение, Окружной Суд принял во внимание Конвенции, которые не применимы к данному делу, однако не учел те, которые прямо защищают Музеи, уважают их нейтралитет и культурный статус. Использование таких конвенций в целях ущемления, а не для защиты прав Музеев и их коллекций рассматривается Музеями как нарушение национального и международного права. Из решения Окружного Суда г. Амстердама следует, что он может расторгнуть все гражданско-правовые соглашения, заключенные между Музеями и Музеем Алларда Пирсона. При этом суд не принял во внимание гражданские права — права собственности и управления, предоставленные Музеям в отношении коллекций.

Музеи надеются и верят в Апелляционный Суд г. Амстердама. Мы ожидаем, что пересмотр решения суда первой инстанции приведет к сохранению результатов многолетней работы Музеев по формированию коллекций, которые заслуживают уважения общественности, мировой культуры, археологии, науки и образования всего цивилизованного мира. Мы просим поддержать наше стремление вернуть в Крым уникальные памятники античной и раннесредневековой культуры, которые, являясь частью мировой цивилизации, принадлежат крымской земле.