Что хранил четвертый бастион Севастополя: редкие находки и удивительные факты

В начале ноября 2018 года сотрудники Института истории материальной культуры РАН и Эрмитажа приступили к раскопкам правого фланга четвертого бастиона – одного из основных укреплений периода первой обороны Севастополя 1854-1855 годов. Работы ведутся в рамках масштабной реконструкции Исторического бульвара, на территории которого и расположено фортификационное сооружение. О том, что уже сделано и какие удивительные находки обнаружены, рассказали руководители экспедиции Сергей Соловьев и Виктор Мыц.



Нетронутый культурный слой

Примерно за 2,5 месяца археологи полностью раскопали фундамент каменной беседки “Грибок”, которая была построена в 1905 году на высоте над Южной бухтой и разрушена в годы Великой Отечественной войны, почти полностью открыв правый фланг четвертого бастиона.

“На 80% открыт валганг (верхняя часть крепостного вала бастиона), раскопаны практически все орудийные дворики, часть бруствера, ниже открыты три блиндажа, которые находились в основании бастиона”, — отметил старший сотрудник Института истории материальной культуры РАН, ведущий научный сотрудник Эрмитажа Сергей Соловьев.

В настоящее время ведутся работы на внешней стороне бастиона. “На другой стороне рва мы открыли почти все входы контрминной галереи. Сейчас задача провести работы в основании рва, но нам препятствуют не от нас зависящие факторы. До сих пор там не вывезены поребрики, что мешает нам закончить работы на склоне и спуститься вниз”, — сетует ученый.

По словам старшего сотрудника института, ведущего научного сотрудника Эрмитажа Виктора Мыца, раскопки на Историческом бульваре — уникальное явление как с точки зрения сохранившегося культурного слоя, так и материальных находок.

“Блиндажи, которые мы открыли, – это вообще первые блиндажи в русской фортификации. Впервые их начали строить именно в Севастополе. То, что сохранила эта земля, больше нигде не найти. Раньше к подобным местам не относились так бережно, например, когда в 1954 году проводили реконструкцию Малахового кургана, батарею Сенявина просто срыли бульдозером”, — подчеркнул Мыц.

В одном из блиндажей даже сохранилось часть печки, которая помогала защитникам Севастополя греться в холодные дни обороны.

Кроме того, раскопки позволили установить, что до появления рва и бастиона на этом месте располагались постройки. “Ни на одном плане Севастополя нет первоначальной застройки на этом участке. Мы ее нашли. Сохранившиеся фундаменты зданий, монеты, которые датируются годами от основания города до 40-х годов XIX века”, — рассказал археолог.



Ценный скарб

За время работ ученые подняли из земли около 8 тысяч артефактов периода Крымской войны и второй обороны Севастополя 1941-1942 годов.

“Эти находки уникальны тем, что имеют привязку к местности. Многие музейные экспонаты периода Крымской войны в севастопольских музеях часто лишены контекста. Да, они были найдены в Севастополе, но площадь города огромна, а эти артефакты имеют четкое место обнаружения”, — подчеркнул Мыц.

Среди самых интересных и редких находок — часть ручной стеклянной гранаты, которая поражала врагов осколками стекла во время детонации, целые русские бомбы (самая крупная из которых весит почти 50 килограмм), сточенные металлические кирки, которыми защитники Севастополя прорубали проходы в скалах, тыльник (металлическая накладка) от приклада русского ружья, на котором практически в первозданном виде сохранился двуглавый орел, бутероль (наконечник в нижней части ножны) от кортика, медальоны, украшения, части курительных трубок, несчетное количество ядер, пуль, картечи, пуговиц.

“Ценность этих артефактов необыкновенная. Многие находки встречаются довольно редко”, — отметил ученый.



Сложный вопрос

По оценкам Соловьева, в настоящее время выполнено более 60% от всех запланированных работ. Но больше всего эксперты переживают за дальнейшую судьбу четвертого бастиона.

“Больше всего, о чем мы сегодня думаем, — что будет после завершения работ. Проекта реконструкции Исторического бульвара и четвертого бастиона в частности до сих пор нет. Пока мы работаем под проект благоустройства, а это предполагает, что после раскопок все площадки будут вновь засыпаны землей. Но это было бы варварством, открыты уникальные исторические детали”, — говорит он.

На этой неделе в Севастополь должны приехать представители министерства культуры России, которое выступило заказчиком работ на Историческом бульваре, для обсуждения дальнейший судьбы этого места.

“Очень хочется, чтобы не получилось как с раскопками на Малаховом кургане. Мы там раскопали батарею Сенявина (в 2016-2017 годах – ред.): места для установки орудий, элементы фортификации, но после работ все засыпали обратно, а сверху поставили деревянные площадки с пушечками”, — подчеркнул Мыц.

Раскопки на четвертом бастионе Севастополя проводятся в рамках масштабной реконструкции Исторического бульвара, которая предусматривает благоустройство территории, замену инженерных коммуникаций, реставрацию памятников и объектов.



Андрей Киреев, корреспондент РИА Новости Крым