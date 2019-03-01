«Шпалы должны лежать ровно, как полоски на хвосте»: Главный прораб Крымского моста провёл хвостконтроль укладки рельсов

Рыжий кот, негласный символ Крымского моста, трудится на стройке века не жалея лап и времени.

Но если собака выбегает из салона автобуса на своих четырех лапах, то кота бережно несут на руках, отдавая дань уважения его звёздной особе.



Кот Мостик поделился секретом бодрого начала рабочего дня

– Сегодня на вахту с псом Цыган едем вместе. Зарядили позитивом целый автобус на неделю вперед! – так радостно начался понедельник у мурлыки и его помощника.

– Везет моим строителям… Такой крутой мост строят, да еще и с таким пушистым начальником, – у кота иногда слишком ярко проявляются признаки звездной болезни,но ему и правда есть чем гордиться.

Под чутким руководством Мостика через Керченский пролив уже наладилось движение легковушек, автобусов и грузовиков. Сейчас же кипит работа на железнодорожной части Крымского моста и у пушистого хлопот полон рот. Ни одна мелкая деталька не ускользнет от кошачьего острого глаза!

– Котоинспекция укладки рельсов! Шпалы должны лежать ровно, как полоски у меня на хвосте, проверю каждую, – главный мостостроитель держит своих коллег в тонусе, тем более, что эталон идеальной укладки железнодорожных путей – хвост, всегда при нем.

Пушистый строитель каждый сантиметр проверяет лично, а как же иначе?! Но зная о магической привлекательности своей натуры, время от времени приводит своих слишком впечатлительных коллег в чувство: – Да-да, я очень красивый, но смотреть лучше на дорогу!

Сам же хвостатый старается везде успевать – служебные обязанности выполнить на все 100 процентов и личное любопытство удовлетворить.

– И днем и ночью кот ученый все ходит по… мосту! Сначала рельсы у железнодорожного проверить, а потом – на автомобильный, фуры с молоком считать, – рассказывает кот о своих насыщенных трудовых буднях.

Работа работой, но не забывает пушистый и о свой физической форме – всё-таки весна на пороге. Пусть Мостик и закоренелый холостяк, хоть и принес обет безбрачия до полного запуска Крымского моста, но все-таки внешнему виду отдает должное.

Решил сбросить лишние граммы, нажитые за холодное время года, и по совету знатоков попытался перейти на растительную пищу.

– Мяу! Бррр! Пожевал травы, – и кот признался в проигрыше. – Вегетарианцем мне точно не быть, пойду в столовую стресс снимать рыбой.

Фанаты готовы поддержать Мостика в любом начинании и не жалеют для своего любимца добрых слов.

– Красивый ты такой, дай поцелую!

– Рыжий Мостюша в рыжих лучах на серо-голубом фоне!!! Красота как всегда!!!

– Чувствуется уверенная поступь истинного хозяина моста!

– Трудяга! ХвостКонтроль не дремлет!

– Мостюша, ты очень добрый кот – кто ни возьмет тебя на руки, у всех улыбка и очень доброе выражение лица и мы улыбаемся, глядя на тебя.

– Мостик, сам понимаешь, без тебя ничего бы не получилось!



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