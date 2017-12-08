7 самых ожидаемых событий 2018 года в Крыму

Уходящий 2017 год оказался для Крыма весьма насыщенным на различные события. Среди них и скандалы с незаконной застройкой, и громкие коррупционные дела, и смена руководителей ряда министерств, ведомств и местных администраций. Год наступающий обещает быть не менее богатым на события, но, в отличие от вышеперечисленных, со знаком “плюс”. Связаны они, в первую очередь, с реализацией масштабных инфраструктурных проектов в рамках Федеральной целевой программы “Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года”. Кроме того, в следующем году крымчане впервые примут участие в голосовании на выборах президента России. Сайт РИА Новости Крым предлагает вашему вниманию ТОП самых ожидаемых событий 2018 года.

Запуск автомобильного движения по Крымскому мосту

Строительство транспортного перехода через Керченский пролив, который соединит Крым с материковой частью России, началось в 2014 году. Он станет самым длинным мостом в стране – его протяженность составит 19 км. Крымский мост будет представлять собой две параллельно расположенные дороги: четырехполосную автомобильную и двухколейную железную.

Возведение объекта идет круглосуточно, с опережением графика. На 20 декабря 2017 года строители завершили сборку пролетных строений автодорожной части моста, полностью сформировав полотно от таманского берега до керченского. Также уже готово 455 опор из 595, буронабивные и призматические сваи погружены в полном объеме, трубчатые – на 95% от проекта. Такой темп позволил уже в этом году завершить формирование монолитной плиты проезжей части под автодорогу и выполнить укладку асфальтобетонного покрытия в объеме 50% от проектного. Так, сегодня полностью готов нижний слой и на 80% верхний слой асфальта на обоих направлениях автодороги от таманского берега вдоль Тузлинской косы. Готовность дорожного полотна на самом протяженном сухопутном участке – вдоль острова Тузла – составляет около 70% по нижнему слою и более 30% по верхнему. Укладка асфальта на морских пролетах начнется в 2018 году.

В будущем строительном сезоне дорожники “оденут” мост в асфальтобетон и до конца 2018 года подготовят к началу движения автомобилей. Движение поездов по транспортному переходу планируется открыть в конце 2019 года.

Открытие аэровокзального комплекса аэропорта “Симферополь”

В высокий курортный сезон 2018 года гостей Крыма будут встречать уже новые “воздушные ворота”. Строительство аэровокзального комплекса, который благодаря изогнутой архитектурной форме кровли получил название “Крымская волна”, идет полным ходом и завершится в апреле будущего года.

В настоящий момент на объекте уже полностью выполнены кровельные работы и монтаж металлоконструкций здания. Сегодня продолжается монтаж инженерных сетей здания терминала (выполнено 74% объема работ). Внутренняя отделка аэровокзального комплекса готова на 84%. На 93% выполнено устройство внутриплощадочных сетей: электроснабжения, электроосвещения, водоснабжения, противопожарного водопровода, канализации, теплосети и сетей связи.

Продолжается благоустройство прилегающей территории, асфальтируются тротуары, подъездная дорога, служебная парковка, парковка краткосрочного хранения. Общий объем выполненных работ по благоустройству – 70%. Новый аэровокзальный комплекс площадью 78 тысяч квадратных метров сможет обслуживать до 3650 пассажиров в час и до 6,5 млн пассажиров в год.

В новом терминале будут работать 55 стоек регистрации, 8 подвижных телетрапов, 8 выходов к перронным автобусам. Также здесь предусмотрено 16 эскалаторов и 28 лифтов. При этом потребность пассажиров в вертикальном транспорте практически на 100% обеспечена только эскалаторами. На территории комплекса будут работать два десятка точек общественного питания (ресторанов, кофеен, фаст-фудов), 24 магазина. Кроме того, в здании будут открыты две молельные комнаты – мусульманская и православная, а также открытая терраса с видом на горный массив Чатыр-даг.

Перед зданием аэровокзала будет организована парковка на 1500 машино-мест и отдельная парковка для туристических автобусов.

Багажная система мирового уровня, монтаж которой планируется завершить до конца этого года, включает в себя 52 стойки регистрации, пять багажных каруселей для выдачи багажа, в том числе, одну повышенной вместимости для обслуживания широкофюзеляжных воздушных судов, оборудование для зоны комплектации и обработки багажа. Общая протяженность конвейерных лент багажной системы составит около двух километров, пропускная способность – 4800 единиц багажа в час, что позволит одновременно загружать вещи с 25 рейсов

Окончание строительства первой очереди трассы “Таврида”

расса “Таврида” – будущая главная транспортная артерия Крыма – соединит восток и запад полуострова. Четырехполосная магистраль длиной 288 км от Керчи до Севастополя будет включать в себя 20 транспортных развязок, 37 надземных пешеходных переходов, 15 мостов и другие искусственные сооружения. Пропускная способность трассы составит 14 тысяч единиц транспорта в сутки. Генеральным подрядчиком строительства автодороги является АО “ВАД” (Санкт-Петербург) – одна из крупнейших российских дорожно-строительных компаний. Общая стоимость строительства объекта на сегодняшний день составляет 166 млрд рублей.

Официальный старт активному строительству “Тавриды” был дан в мае этого года. Уже к концу 2018 года планируется завершить первый этап работ – полностью проложить две полосы трассы. Работы ведутся одновременно на всех шести участках (этапах) будущей автомагистрали на территории Республики Крым

Строители “Тавриды” на сегодняшний день заасфальтировали 52 километра автодороги в двухполосном исполнении: 25 км – на первом, 15 км – на втором, 7,5 км – на третьем, 4,4 км – на четвертом этапе. На пятом и шестом этапах к укладке асфальта дорожники пока не приступали.

Круглосуточно на крымских участках трассы работают около 800 человек из состава рабочих и инженерно-технического персонала, большинство из которых – крымчане. В работах задействовано более 1100 единиц строительной техники

А уже в этом месяце стартовало строительство седьмого, севастопольского, этапа “Тавриды”. В настоящее время специалисты расчищают полосу отвода от растительности. На местности также работают археологи. Кроме того, до конца года территорию исследуют на наличие боеприпасов. Основные работы на участке развернутся в третьем квартале 2018 года.

Также по территории Севастополя должен пройти восьмой участок “Тавриды”. В настоящее время идет разработка технико-экономического обоснования этой дороги. Восьмой участок может пройти по существующей президентской трассе или же по новому маршруту, выйти дорога должна в районе Ялтинского кольца.

Строительство трассы “Таврида” в четырехполосном исполнении планируется полностью завершить к концу 2020 года.

Запуск ПГУ-ТЭС в Симферополе и Севастополе

осле запуска второй очереди энергомоста Кубань-Крым в мае 2016 года и стабилизации энергоснабжения полуострова, строительство двух тепловых электростанций в Симферополе и Севастополе в рамках федеральной целевой программы стало главным проектом в энергетической сфере, реализуемом в регионе до 2020 года.

Строительство двух ПГУ-ТЭС по 470 мегаватт каждая ведет “Технопромэкспорт” – дочерняя компания “Ростеха”. Проекты предусматривают установку конденсационных парогазовых установок (по две на каждой ТЭС) и возведение пуско-отопительных котельных. Основным топливом для газотурбинных установок и котлов станет природный газ, но в случае необходимости станции смогут функционировать в автономном режиме на протяжении семи дней, используя дизельное топливо.

Сейсмоустойчивость Симферопольской ТЭС – 8 баллов, Севастопольской ТЭС – 9 баллов. При этом ТЭС в Севастополе будет более компактной. Разные у станций и схемы выдачи мощности. Если Симферопольская станция будет выдавать напряжение 330 киловольт и 110 киловольт, то Севастопольская – только 330 киловольт.

Изначально первую очередь электростанций (два энергоблока по 235 мегаватт каждый) планировалось ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2017 года, вторую (той же мощности) – в марте 2018 года. Однако впоследствии в силу ряда обстоятельств правительство перенесло запуск объектов на середину 2018 года: первая очередь должна быть введена 19 мая 2018 года, вторая – 18 июня 2018 года. Первые две турбины на Севастопольской и Симферопольской ТЭС уже смонтированы. Монтаж вторых турбин заканчивается в декабре – основные блоки уже стоят на фундаментах

Пуск в работу объектов генерации Севастопольской и Симферопольской ПГУ-ТЭС позволит обеспечить необходимый уровень надежности, а также покрыть перспективный рост потребностей Крымского полуострова.

Завершение строительства объездной дороги Дубки – Левадки

Строительство автомобильного обхода Дубки – Левадки ведется с конца 2016 года. К активной фазе работ дорожники приступили весной текущего года. Объездная дорога на этом участке будет иметь четыре полосы движения и протяженность более 9 км (с транспортной развязкой). Планируется, что объездное транспортное кольцо в обход Симферополя разгрузит городские магистрали от транзитного транспорта, сохранит экологию и дорожное покрытие улиц крымской столицы.

Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на август 2018 года. Уже в декабре этого года генподрядчик – компания “Сибавтобан” – приступил к укладке асфальта на севастопольской транспортной развязке, которая является одной из ключевых на участке Дубки – Левадки. Строительство севастопольской транспортной развязки планируется завершить в июле следующего года. Ранее на участке строительства севастопольской транспортной развязки была открыта полуторакилометровая объездная временная дорога. Она не является конструктивом будущей развязки и идет параллельно одному из ее съездов.

Как отметили в строительной компании, сегодня наиболее трудоемкие работы идут на разработке выемки и устройстве насыпи будущей магистрали. Общий объем земельных работ составляет более 2 млн кубометров.

По ходу трассы продолжается устройство основания дорожной одежды, укладка геосинтетического материала и асфальтирование. На путепроводе Чистенькое — Трудолюбово смонтировано центральное пролетное строение из шести железобетонных балок. В данный момент на площадку доставляют балки следующего пролета, который планируется смонтировать в конце декабря.

Также по маршруту строительства автодороги дорожники переустраивают водоводы, газопровод и линии связи.

Выборы президента России

18 марта 2018 года, в четвертую годовщину воссоединения Крыма с Россией, жители полуострова впервые в истории будут избирать президента РФ. По информации Избирательной комиссии РК, на выборах главы государства будут работать 27 территориальных, 1167 участковых и 40 временных избирательных комиссий. По словам главы крымского избиркома, около 700 участков будут оснащены системами видеонаблюдения. В свою очередь в Севастополе видеокамеры установят на 160 из 180 избирательных участков.

В рамках подготовки к выборам избирательные комиссии займутся проверкой списков избирателей. На сегодняшний день в РК их насчитывается порядка 1,5 миллиона, в Севастополе – более 300 тысяч.

На предстоящих выборах избирателей ожидает ряд нововведений. Главное из них – возможность проголосовать на любом избирательном участке по месту нахождения без открепительного удостоверения. Этот механизм был опробован в этом году в единый день голосования 10 сентября в 20 регионах, где выбирали губернаторов и депутатов законодательных собраний. Согласно внесенным в законодательство изменениям, избиратель, который будет находиться в день голосования в другом городе или регионе, сможет подать в территориальную или участковую избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения в порядке, установленном ЦИК РФ. Также законом разрешено подавать соответствующее заявление через многофункциональные центры или портал “Госуслуги”.

О своем намерении принять участие в президентских выборах на сегодняшний день заявили действующий глава государства Владимир Путин, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, КПРФ на выборы-2018 выдвинула беспартийного директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, председатель федерального политкомитета партии “Яблоко” Григорий Явлинский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, председатель центрального комитета партии “Коммунисты России” Максим Сурайкин, политтехнолог Андрей Богданов, бизнесмен Сергей Полонский и другие.

Желание побороться за президентское кресло также изъявлял оппозиционный политик Алексей Навальный. Однако Центризбирком отказал Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения на выборах президента в марте 2018 года из-за неснятой судимости. В декабре 2014 года он и его брат Олег были осуждены за хищение более 26 миллионов рублей у компании “Ив Роше” и свыше 4 миллионов рублей у “Многопрофильной процессинговой компании”, а также за легализацию более 21 миллиона рублей.

IV Ялтинский международный экономический форум

Ялтинский международный экономический форум, который стал крупной международной площадкой для демонстрации инвестиционной привлекательности Крыма и продвижения его экономического потенциала, в 2018 году пройдет в четвертый раз. По информации председателя правления фонда “ЯМЭФ” Андрея Назарова, в работе форума 19-21 апреля примут участие более 3 тысяч участников из 60 стран мира, в том числе Германии, Австрии, Греции, Сирии и других государств. Для сравнения: в 2017 году в форуме приняли участие более 2 тысяч человек из 46 стран. Общая сумма инвестиционных соглашений и меморандумов, подписанных на форуме, составила 112 млрд рублей.

По словам бизнес-омбудсмена России Бориса Титова, главным гостем ЯМЭФ будет делегация из Китая. В ее состав войдут представители нескольких крупных компаний и представителей малого и среднего бизнеса.

Также на мероприятии ожидают одну почетную делегацию из России

“Та делегация, которая будет возглавляться губернатором (данного региона — ред.), будет массовой и вовлеченной в мероприятия форума, — ей будет присвоен статус почетной… По предварительным оценкам, возможно, это будет делегация из Москвы”, – рассказал Назаров в комментарии радио “Спутник в Крыму”.

В рамках предстоящего форума запланировано около 50 деловых мероприятий по различным тематикам: финансовая деятельность, строительство, виноделие, проблемы защиты бизнеса и т.д. Отдельно на форуме планируется обсудить сценарии послевоенного социально-экономического развития Сирии и аспекты расширения двусторонних отношений этой страны с РФ.



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