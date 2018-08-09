«La Divina» – мелодрама Андрея Маслова в театре «Психо Дель Арт»

9 августа 2018     63
«La Divina» - мелодрама Андрея Маслова в театре «Психо Дель Арт»

24 августа на большой сцене КИЦ театр «Психо Дель Арт» представит премьеру: Эльвира Кальник в мелодраме Андрея Маслова «La Divina».

«Еще одна попытка поставить спектакль в эстетике «Театр.Doc». Признаюсь, две предыдущие оказались «мертворожденными» и не прижились в репертуаре. 

Невыдуманная история молодой женщины, мужественно прошедшей все испытания на пути к всемирной славе и признанию. Телевидение, модельный бизнес, сольная гастрольная деятельность и все это – в кратчайший срок. А потом – оглушительный успех! 
Что происходит с человеком, который однажды утром просыпается богатым и знаменитым настолько, что покорять больше нечего? Совершенно нечего. Он стоит на самой высокой вершине планеты, но вокруг – ни единой души. Только звезды, которые мигают ему холодным неживым светом.

Наверное, раскаяние и переоценка ценностей происходят именно в тот момент, когда уже невозможно что-либо изменить, понять, принять. Жизнь на Сцене, как путешествие в один конец?

А дальше: «Конечная станция, поезд дальше не идет. Не забывайте себя в вагоне».
Возможно, вы знаете иной маршрут…» 

 
В ролях: 
Эльвира Кальник 
Елена Варминская 
Александр Шамрицкий 
Анастасия Гончарова. 

Продолжительность спектакля – 80 мин. без антракта. 
Строго 18+! 
Бронирование билетов по тел.: 41-12-09.

Метки: , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике // Комментарии


Премьера спектакля «Терем Ок.» в театре имени Кукол Премьера спектакля «Терем Ок.» в театре имени Кукол

5 августа в театре имени Кукол Севастопольского Культурно-информационного центра прошла  премьера спектакля «Терем Ок.» Кто не знает сказку про зверушек, которые поселились в теремке? Кому из нас не читали её в детстве?! В  нашем театре  зрители встретились с давно знакомыми героями, которые вместе  с режиссером — постановщиком Артемом Макеевым, главным художником Еленой Собяниной и актрисой Катей… читать »

Представлен проект по благоустройству территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» Представлен проект по благоустройству территории музея-заповедника «Херсонес Таврический»

В России есть особые места, являющиеся символами и источниками ее цивилизации, основанием истории и культуры нашего народа. Каждое из таких мест свято и бесценно. Херсонес – это точка встречи Руси с древними цивилизациями Европы. Херсонес – это зримый духовный источник нашего государства. Именно здесь произошло важнейшее событие в истории Отечества – крещение в православную веру… читать »

Дневник фестиваля «ZZ -XI». Страница вторая Дневник фестиваля «ZZ -XI». Страница вторая

Во второй фестивальный день, 28 июня, Севастопольский театр юного зрителя представил античную трагедию Эсхила «Прометей прикованный» (перевод С. Апта) в постановке режиссера Ольги Ясинской. Севастопольский ТЮЗ впервые обратился к древнегреческой трагедии. Ольгу Ясинскую вдохновили работы и методика греческого режиссера Теодороса Терзопулоса, музыка Карла Орфа. Костюмы и декорации созданы художником-постановщиком Татьяной Карасевой на основе работ и… читать »

Открытие творческой лаборатории «RUS 90» Открытие творческой лаборатории «RUS 90»

Фестиваль «Zакрытый покаZ – XI» подарил севастопольцам прекрасный повод собраться и в который раз прикоснуться к прекрасному миру поэзии. 28 июня в арт — кафе Культурно-информационного центра состоялось открытие творческой лаборатории «RUS 90». Почти все участники и зрители, так или иначе, знакомы, поэтому сразу же в зале воцарилась особая доверительная атмосфера. Чтение стихотворений разбавлялось приятным… читать »

Актеры из Крыма примут участие в XII Международной летней театральной школе Союза театральных деятелей РФ Дневник фестиваля «ZZ -XI»

27  июня   премьерой  психологической драмы «Дневник её мужа»  в постановке режиссера театра «Психо Дель Арт» Андрея Маслова был открыт фестиваль «ZZ-XI». В центре сюжета – история о бесконечной, безумной и всепрощающей любви женщины. С первых секунд главная героиня, терзаемая  внутренними страстями, увлекает зрителей  в водоворот  мучительных переживаний и размышлений … Монологи  эксцентричной Ксюши (в исполнении… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info