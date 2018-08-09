«La Divina» – мелодрама Андрея Маслова в театре «Психо Дель Арт»

24 августа на большой сцене КИЦ театр «Психо Дель Арт» представит премьеру: Эльвира Кальник в мелодраме Андрея Маслова «La Divina».

«Еще одна попытка поставить спектакль в эстетике «Театр.Doc». Признаюсь, две предыдущие оказались «мертворожденными» и не прижились в репертуаре.

Невыдуманная история молодой женщины, мужественно прошедшей все испытания на пути к всемирной славе и признанию. Телевидение, модельный бизнес, сольная гастрольная деятельность и все это – в кратчайший срок. А потом – оглушительный успех!

Что происходит с человеком, который однажды утром просыпается богатым и знаменитым настолько, что покорять больше нечего? Совершенно нечего. Он стоит на самой высокой вершине планеты, но вокруг – ни единой души. Только звезды, которые мигают ему холодным неживым светом.

Наверное, раскаяние и переоценка ценностей происходят именно в тот момент, когда уже невозможно что-либо изменить, понять, принять. Жизнь на Сцене, как путешествие в один конец?

А дальше: «Конечная станция, поезд дальше не идет. Не забывайте себя в вагоне».

Возможно, вы знаете иной маршрут…»



В ролях:

Эльвира Кальник

Елена Варминская

Александр Шамрицкий

Анастасия Гончарова.

Продолжительность спектакля – 80 мин. без антракта.

Строго 18+!

Бронирование билетов по тел.: 41-12-09.