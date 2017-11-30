Абонементные концерты Академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии

5 ноября в Севастопольском центре культуры и искусств (ул. Ленина, 25) будут проходить абонементные концерты Академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии.

В 12:00 начнётся музыкальная программа «Путешествие по музыкальным островам».

В программе:

– В.Моцарт Увертюра «Свадьба Фигаро»

– А. Вивальди Концерт для флейты «Щегленок», 1 часть

– Л. Бетховен Симфония 9 «Ода к радости»

– П. Чайковский Полонез из оперы «Евгений Онегин»

– Л. Ардити «Поцелуй»

– Г. Динику «Жаворонок»

– И. Дунаевский «Песенка Пепиты» из оперетты «Вольный ветер» (солистка А.Глушко)

– А. Петров «Веселый марш» из к/ф «Старая-старая сказка»

– Л. Андерсен «Пустячок»

– Г. Кузняк «Регтайм из к/ф «Ва-банк»

Дирижер — Яна Анненкова

Художественный руководитель и главный дирижер академического симфонического оркестра Крымской филармонии — заслуженный деятель искусств Украины Александр Долинский.

Стоимость билетов 250 рублей

В 14:00 начнётся концерт “Золотая коллекция классики”.

В программе:

– М.И.Глинка Увертюра к опере «Руслан и Людмила».

– П.И.Чайковский «Вариации на тему Рококо» для виолончели с оркестром.

– Р.Шуман Симфония №1.

– Дирижёр — Сунг Мин Парк, Южная Корея. Солистка — Нох Сан Хи (виолончель), Южная Корея.

Стоимость билетов 500 рублей.

Справки по тел.: 54-32-24.