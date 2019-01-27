Концерт Государственного ансамбля народного танца «Кавказ» в КИЦ

3 февраля в 19:00 в Культурно-информационном центре состоится концерт Государственного ансамбля народного танца «Кавказ», представляющего многообразное искусство народов Кавказа.

Ансамбль — детище народного артиста СССР и Республики Абхазия, кавалера ордена «Честь и Слава», блестящего балетмейстера и организатора Кандида Тарба, для которого хореография стала смыслом жизни. Его младший брат заслуженный артист Республик Абхазия и Карачаево-Черкесия Арвелод Тарба сегодня является главным балетмейстером ансамбля.

За «Кавказом» давно закрепилась репутация ансамбля с впечатляющей синхронностью и безошибочностью движений. Танцовщики коллектива владеют уникальной пальцевой техникой, обладают высоким прыжком. Танец с кинжалами и лезгинку они исполняют на скорости, которая просто потрясает зрителей. Все это происходит под живое сопровождение оркестра, в составе которого флейта, скрипка, бас-гитара, барабаны, доуп и азиатские гармони.



Билеты 700-1500 рублей.

Билетная касса : 41-12-09 (режим работы: пн-суб с 10.00 до 18.00; вс – с 10.00 до 17.00)

Возраст: 12+



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