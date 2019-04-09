Ансамбль «Черное море» представит шоу к Международному дню танца

8 апреля 2019     52
Ансамбль «Черное море» представит шоу к Международному дню танца

30 апреля на сцене СЦКиИ пройдёт праздничное шоу государственного ансамбля танца «Черное море», посвящённое Международному дню танца. Новые постановки, а также уже полюбившиеся зрителям танцевальные номера. В программе более 20 сценических постановок разных стилей и жанров.

Государственный ансамбль танца «Черное море» был создан в 1990 году. Основателем, идейным вдохновителем и руководителем коллектива на протяжении многих лет являлся заслуженный артист Украины, заслуженный деятель искусств Республики Крым Игорь Зенин.

Сегодня ГАТ «Черное море» – это сплоченная команда талантливых и харизматичных профессионалов своего дела – артистов балета во главе с заслуженным артистом Украины и Республики Крым Василием Ковальским.

Ансамбль бережно хранит и совершенствует богатое наследие народно-сценического танца, чтит легендарную историю и флотские традиции нашего города, традиции славянских народов и народов Крыма.

 
Начало концерта в 18:30.
Место проведения: СЦКиИ, ул. Ленина, 25
Концертный отдел: +7 (8692) 54-01-18
Справка: +7 (8692) 54-36-14

Билеты 300-500 рублей.

 
Фото с сайта сцки.рф


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