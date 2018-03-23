«Богини» – концерт-феерия в КИЦ

21 марта 2018     85
«Богини» - концерт-феерия в КИЦ

25 марта Культурно-информационный центр приглашает севастопольцев и гостей нашего города окунуться в прекрасный и возвышенный мир музыки, лирики и любимых вдохновляющих мелодий.

Грандиозная шоу — программа «Богини» это весенний праздник, наполненный эмоциями, любовью и искренними чувствами. Подарите этот весенний вечер себе и своей второй половинке, наполните свои души романтикой, освежите свои чувства – и мир станет светлей и радостней!

Режиссер – Заслуженная артистка России Ольга Панкратова.

Начало концерта в 18:00

Стоимость билета 200 руб.

Коллективные заявки принимаются по тел.: +7 (8692) 41-12-09

Место проведения: ул.Павла Корчагина,1, КИЦ

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Комментарии к публикации

  1. Галка-маргиналка - 25.03.2018

    Под фонограмму петь будут “богини”? Ах, обожаю “караоке”, когда сама пою, а вот слушать в виде концерта-феерии – непереносимо… Всех работников культуры – с праздником, конечно. Но давайте уже прекращать кормить народ “фанерой”, да еще и за деньги. ДОСТАЛО!!! Пойдемте лучше остановки подметать, пользы больше, жаль, что за этот труд “заслуженных” не дают…


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