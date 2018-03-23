«Богини» – концерт-феерия в КИЦ

25 марта Культурно-информационный центр приглашает севастопольцев и гостей нашего города окунуться в прекрасный и возвышенный мир музыки, лирики и любимых вдохновляющих мелодий.
Грандиозная шоу — программа «Богини» это весенний праздник, наполненный эмоциями, любовью и искренними чувствами. Подарите этот весенний вечер себе и своей второй половинке, наполните свои души романтикой, освежите свои чувства – и мир станет светлей и радостней!
Режиссер – Заслуженная артистка России Ольга Панкратова.
Начало концерта в 18:00
Стоимость билета 200 руб.
Коллективные заявки принимаются по тел.: +7 (8692) 41-12-09
Место проведения: ул.Павла Корчагина,1, КИЦ