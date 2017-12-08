«Бременские музыканты» – новогодняя сказка в СЦКиИ

Сказочную новогоднюю кампанию 2017 – 2018 в СЦКиИ откроет спектакль-мюзикл «Бременские музыканты». Премьера состоится 22 декабря в 11-00.

Самый первый раз сказку-мюзикл «Бременские музыканты», долгое время собиравшую аншлаги, артисты СЦКиИ показывали в 2004 году. Тогда её ставили силами шоу-группы «Мюзик-экс» и приглашенных артистов балета. Это был спектакль от взрослых для детей. Теперь же для детей творят сами дети.

Музыкальную фантазию по мотивам одноимённой сказки братьев Гримм с использованием давно полюбившихся зрителям образов из советского мультфильма, ставшего популярным благодаря музыке Геннадия Гладкова с элементами рок-н-ролла, готовит для маленьких зрителей и их родителей образцовая хореографическая студия «Черное море» (художественный руководитель – заслуженный артист Украины и Республики Крым Василий Ковальский).

Динамичный и яркий хореографический спектакль с музыкой, юмором, эффектными декорациями и костюмами будет интересен и детям, и взрослым – уверен режиссер-постановщик сказки Олег Дорохин.

Олег Дорохин – режиссер-постановщик сказки-мюзикла, педагог-хореограф Образцовой хореографической студии «Черное море», заслуженный артист Республики Крым, заслуженный работник культуры Украины: «Это первая часть знаменитой трилогии «Бременские музыкаты», которую мы задумали и поставили в оригинальной форме – музыкальной, хореографической, эксцентрической.

Здесь будут фокусы (автор идей – артист оригинального жанра Ильдар Дусалиев), песни и хореографические постановки самых разных стилей (педагог-хореограф – заслуженная артистка Республики Крым Анна Удачина), будет захватывающее действие. Музыка будет использоваться не только из хорошо известного мультфильма, но и прозвучат авторские песни. Например, ария трубадура –это песня, которая была написана еще в конце 90-х годов. Музыку на слова севастопольского поэта тогда написал композитор и аранжировщик группы «Мюзик-экс» Виталий Львов.

Далеко от известного и любимого многими мультфильма мы не уходим, но трансформируем версию для сцены, в чем и заключается главная сложность, поскольку театр и кино – это разные вещи. Все получилось, потому что у нас замечательные юные артисты, эффектные новые декорации и костюмы, которые готовит наш талантливый художник по костюмам Наталья Духневич. Словом, будет здорово. Не хочу раскрывать все секреты, но скажу, что в некоторых эпизодах зрители тоже частично будут вовлечены в действие. Так что в сказку попадут все без исключения, и, я уверен, непременно останутся довольны этим удивительным и веселым приключением и взрослые, и дети».

Художественный руководитель и режиссер новогодней кампании СЦКиИ 2017-2018 – директор Севастопольского центра культуры и искусств, заслуженный артист Украины, заслуженный деятель искусств Республики Крым Игорь Зенин.

До начала спектакля каждого маленького гостя будут ждать Дед Мороз и Снегурочка, игры и хоровод вокруг главного символа Нового года – яркой и нарядной праздничной ёлки.

А после спектакля – ещё один сюрприз: сладкий подарок.

Спектакль пройдет: 22, 23, 24, 26, 28, и 30 декабря; 2, 4 и 6 января.

Начало в 11-00 и 13-00.

Цена билетов: 250 – 350 рублей.

Билеты можно приобрести в кассе центра: +7 (8692)54 32 24 (ул. Ленина, 25)

Справки по телефону: +7 (8692) 54-01-18