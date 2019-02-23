«Вершина мужества» – тематическая программа к 30-летию вывода войск из Афганистана

22 февраля 2019     60
«Вершина мужества» - тематическая программа к 30-летию вывода войск из Афганистана

16 февраля  в честь 30-й годовщины вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана в Культурно-информационном центре  прошла тематическая программа «Вершина мужества». В зале присутствовали воины-интернационалисты Севастопольского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов  «Боевое братство», члены их семей, горожане.

Ведущие программы   Инна Кулик и Ильдар Дусалиев  выразили слова благодарности, тем, кто, честно и добросовестно  исполнил свой служебный долг и  оставался верным присяге до конца.  Многим не суждено было вернуться. Немало полегло совсем еще юных мальчишек на каменистой афганской земле. Их память собравшиеся почтили минутой молчания. Продолжилась встреча  тематической концертной программой, открыли которую  музыкально — театрализованной композицией «Афганские письма» с участием  артистов центра Александра Шамрицкого, Сергея Медведя, Виктора Рабиевского.

В программу вошли патриотические, лирические музыкальные композиции в исполнении солистов КИЦ Дмитрия Морозова, Марии Мандзий, Ирины Князевой, хореографические номера  образцовых ансамблей «Атлантика» и «Мириданс».

«Подвиг воинов — афганцев, проявивших в боях высочайшую доблесть, мужество и героизм, навечно вошел в историю как пример служения Отечеству. Мы всегда будем помнить об этом. Светлая память тем, чья жизнь безвременно оборвалась в боях! Счастья, мира и добра,  вернувшимся домой живыми!», — завершая  концертную программу,  подчеркнул Ильдар Дусалиев.

 
Отдел информации КИЦ
Фото Екатерины Мокрецовой




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