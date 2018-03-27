Весенний концерт Дениса Майданова в КИЦ

18 мая на сцене КИЦ состоится концерт Дениса Майданова.

Денис Майданов — обладатель премий «Золотой граммофон», «Песня года», «20 лучших песен Первого канала», «Шансон года», «Звуковая Дорожка МК», «Народный выбор Питер ФМ», «Русская сенсация НТВ», «Звезда Дорожного радио» и других.

В 2009 году Д.Майданов стремительно ворвался в российскую музыкальную культуру и стал одним из самых популярных авторов-исполнителей, по-настоящему любимых в народе. Свой путь в Москве Д.Майданов начал с написания песен артистам российской эстрады. Сегодня его песни звучат в репертуаре многих артистов, среди которых Иосиф Кобзон, Александр Маршал, Валерия, Николай Басков, Таисия Повалий, Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Анжелика Варум, Михаил Шуфутинский и другие. Признание и народная любовь пришла к Д.Майданову в 2009 году с выпуском его первого сольного альбома «Вечная любовь», который разошелся многотысячным тиражом. Такой же успех ждал и второй альбом «Арендованный мир» (2011 год) и третий (2013 год) «Пролетая над нами».

Ставшие настоящими народными хитами, песни: «Вечная любовь», «Пролетая над нами», «Ничего не жаль», «Оранжевое солнце», «Пуля», «48 часов», «Я возвращаюсь домой», «36 и 6», «Мы с тобою одной крови» и многие другие полюбившиеся поклонникам песни прозвучать в программе.

И, конечно, стоит отметить, что концерты Д. Майданова — это всегда живой звук, неудержимый драйв и позитивная энергетика автора и исполнителя.

Билеты 1000-2800 рублей.

Заказ билетов: +7(978)024-0000

Начало концерта в 19:00