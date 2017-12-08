«Волшебник изумрудного города» – новогодняя сказка в СЦКиИ

Наших маленьких зрителей ждёт увлекательное путешествие по сказочной стране, которое они совершат вместе с отважной девочкой Элли и ее верным спутником – песиком Тотошкой, случайно попавшими в мир злых и добрых волшебников. Вместе с новыми друзьями, которые появятся у героев здесь, в сказке, всех ждут невероятные приключения. А еще – сладкие подарки!

Шоу-спектакль «Волшебник изумрудного города»с ростовыми куклами был поставлен в 2016 году по мотивам известной и любимой несколькими поколениями детей одноименной сказочной повести Александра Волкова (по сказке Ф. Баума «Удивительный волшебник из страны Оз»).

Над постановкой спектакля работали актеры Молодежного народного театра «Фарт» и юные воспитанники Образцовой хореографической студии «Черное море» Севастопольского центра культуры и искусств (художественный руководитель – заслуженный артист Украины и Крыма Василий Ковальский).

Автор сценария – режиссер театра, заслуженная артистка Украины Нателла Абелева, написавшая весь текст для сказки в стихах, придумала к тому же свой, не менее волшебный вариант финала сказки для новогодних показов.

Нателла Абелева: «Гудвин не является волшебником по сказке, он является надеждой на то, что он поможет. А на самом деле каждый сам помогает себе преодолеть страхи, неуверенность, что-то еще. Какой он, этот добрый волшебник – это уже наше «фартовское» видение. Мы адаптировали сказку для деток, допуская какие-то свои вольности: что-то немного изменили, что-то добавили. Думаю, автор оригинальной сказки меня за это простит.

Я и наш режиссер Виталий Таганов, очень довольны всеми ребятами, которые выложились по полной, готовя спектакль, сами озвучили сказку и замечательно ее играют, создавая волшебство вместе с танцорами студии «Черное море» (хореограф-постановщик – заслуженная артистка Республики Крым Анна Удачина). Мы очень рады тому, как встречали нашу сказку прошлой зимой, а потом и весной – во время школьных каникул. Этот спектакль стал одним из самых любимых севастопольским зрителем, и это очень приятно.

Время летит, и вот уже совсем скоро опять Новый год. Мы желаем всем побольше верных друзей, и чтобы они всегда были рядом. Ведь ради друзей мы способны на настоящие подвиги, способны самосовершенствоваться, становиться лучше. Собственно в этом и заключается главная идея нашей сказки, которую, мы уверены, с удовольствием посмотрят снова и снова».

Художественный руководитель и режиссер НОВОГОДНЕЙ КАМПАНИИ СЦКИИ 2017-2018 – директор Севастопольского центра культуры и искусств, заслуженный артист Украины, заслуженный деятель искусств Республики Крым Игорь Зенин.

До начала спектакля каждого маленького гостя будут ждать Дед Мороз и Снегурочка, игры и хоровод вокруг главного символа Нового года – яркой и нарядной праздничной елки.

А после спектакля – ещё один сюрприз: сладкий подарок.

Спектакль пройдет: 25, 27 и 29 декабря; 3, 5 и 7 января.

Начало в 11-00 и 13-00.

Цена билетов: 250 – 350 рублей.

Билеты можно приобрести в кассе центра: +7 (8692)54 32 24 (ул. Ленина, 25)

Справки по телефону: +7 (8692) 54-01-18