«Гармонь певучая» – единственный концерт в Крыму баяниста Валерия Сёмина

27 января в гостинице «Севастополь», пр.Нахимова, 8, состоится единственный в Крыму концерт российского баяниста, аранжировщика, певеца, композитора, теле- и радиоведущего Валерия Сёмина.

Валерий Сёмин был соведущим баянистом Михаила Евдокимова в программах «С лёгким паром!», снялся в нескольких фильмах.

В 2013 года выпустил антологию советской песни в видеоварианте. Также с марта 2013 и по настоящее время ведёт программу «Посиделки на кухне» на собственном канале Белый день-TV. В 2014 году Валерий Сёмин выступил в качестве главного дирижёра Пензенского народного хора им О.Гришина.

Совместно с баянистом Сергеем Войтенко в 2015 году была организована концертная программа-фестиваль «Баян собирает друзей» с участием звёзд российской эстрады.

Наибольшую популярность получил альбом «Запевай, земляки!». Хитом альбома стала песня «Галина», попавшая в горячую ротацию Дорожного радио в 2005 году.

Начало концерта в 18:00