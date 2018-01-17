«Гармонь певучая» – единственный концерт в Крыму баяниста Валерия Сёмина

17 января 2018     41
«Гармонь певучая» - единственный концерт в Крыму баяниста Валерия Сёмина

27 января в гостинице «Севастополь», пр.Нахимова, 8, состоится единственный в Крыму концерт российского баяниста, аранжировщика, певеца, композитора, теле- и радиоведущего Валерия Сёмина.

Валерий Сёмин был соведущим баянистом Михаила Евдокимова в программах «С лёгким паром!», снялся в нескольких фильмах.

В 2013 года выпустил антологию советской песни в видеоварианте. Также с марта 2013 и по настоящее время ведёт программу «Посиделки на кухне» на собственном канале Белый день-TV. В 2014 году Валерий Сёмин выступил в качестве главного дирижёра Пензенского народного хора им О.Гришина.

Совместно с баянистом Сергеем Войтенко в 2015 году была организована концертная программа-фестиваль «Баян собирает друзей» с участием звёзд российской эстрады.

Наибольшую популярность получил альбом «Запевай, земляки!». Хитом альбома стала песня «Галина», попавшая в горячую ротацию Дорожного радио в 2005 году.

Начало концерта в 18:00

Метки: , , ,
Поделиться:


Пока никто не оставлял комментариев

Оставить комментарий


Читайте также в рубрике Концерты


Открытие летнего концертного сезона в Херсонесе Первый в 2018 году концерт Севастопольского симфонического оркестра

26 января на сцене Севастопольского центра культуры и искусств состоится первый, в новом 2018 году, концерт Севастопольского государственного симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств Украины Владимира Кима. Программа концерта включает следующие произведения: — Г.Конюс, концерт для скрипки с оркестром, солист — Матвей Блюмин (Севастополь – Москва); — Э.Григ, концерт для фортепиано с оркестром, солист… читать »

Концерт итальянского саксофониста Emanuele Cisi на сцене СЦКиИ Концерт итальянского саксофониста Emanuele Cisi на сцене СЦКиИ

7 февраля на сцене севастопольского Центра культуры и искусств состоится концерт выдающегося итальянского саксофониста Эмануэле Чизи. Эмануэле Чизи (Emanuele Cisi, 1964 г.) — саксофонист с мировым именем, неоднократно признававшийся лучшим саксофонистом Италии по версии одного из старейших джазовых изданий в мире журнала JazzIt, последний раз в 2016 году. Также является почетным профессором консерватории Турина и… читать »

Концерт группы Ундервуд в «Артишоке» Концерт группы Ундервуд в «Артишоке»

10 февраля в клубе «Артишок», ул.Сенявина, 4, состоится концерт рок-группы «Ундервуд». В начале «нулевых» коллектив «Ундервуд» буквально взорвал радиоэфиры. Вся страна от Владивостока до Калининграда пела «Гагарин, я вас любила…» Вместе с этим хитом к группе, созданной еще в 1995 году двумя крымскими врачами и названой в честь антикварной пишущей машинки, пришла слава. «Ундервуд» является… читать »

Рок-хиты в исполнении камерной группы «Résonance» в КИЦ Группа «Résonance» отмечает пятилетие оркестра

15 февраля состоится концерт группы «Résonance», камерная группа которого в честь своего пятилетия исполнит рок-хиты. Группа «Résonance», хоть формально и является камерной частью симфонического оркестра, а также часто причисляемая к ряду современных рок-групп, по сути, не является ни тем, ни другим. Репертуар группы — это не просто рок-музыка. Это произведения, которые уже давно вошли в… читать »

«Золотая коллекция классики» в исполнении симфонического оркестра Крымской государственной филармонии «Новый год с симфоническим оркестром» – концерт оркестра Крымской государственной филармонии в СЦКиИ

14 января в Севастопольском центре культуры и искусства (ул. Ленина, 25) состоится концерт Академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии с новой концертной программой «Новый год с симфоническим оркестром». Главный дирижёр и художественный руководитель – заслуженный деятель искусств Украины, лауреат премии им.Прокофьева Александр Долинский. Дирижёр – Яна Анненкова. Солисты: заслуженная артистка Крыма Анжелика Захарова, Дмитрий Костенко,… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info