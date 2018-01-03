Группа «АнимациЯ» – большой электрический концерт в рамках тура «Русские города»

3 января 2018     51
Группа «АнимациЯ» - большой электрический концерт в рамках тура «Русские города»

Группа «АнимациЯ» и лично Константин Кулясов приглашают всех своих слушателей, друзей, поклонников и сочувствующих на концерт, который состоится 9 января в рок-клубе “ВЕТЕР 2.0”.

С октября 2017-го года группа даёт концерты в рамках тура “Русские Города”, который должен включать в себя все лучшие композиции коллектива. В настроящий мометн Константин Кулясов активно работает над написанием песен для новой программы, выпуск которой планируется на конец 2018-го года.

История группы началась 25 декабря 2000 года. Дебютная пластинка группы под названием «Странник» вышла в 2008 году. Через год вышел второй альбом «Помехи в эфире», который был интернет-релизом и не распространялся на физическом носителе. В 2010 году вышел третий альбом «Сделано в Китае?», наибольшую известность из которого получила песня «Ванька». В 2011 году на эту песню был снят мультипликационный клип.

Начало концерта в 20:00.

Приобрести билеты на концерт можно через официальную группу клуба Ветер 2.0

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