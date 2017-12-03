Группа «Крематорий» отметит 30 лет с написания и записи исторического альбома «Кома» большим осенним туром

3 декабря 2017     27
Группа «Крематорий» отметит 30 лет с написания и записи исторического альбома «Кома» большим осенним туром

Четвёртый альбом — «Кома» — был признан одним из лучших рок-альбомов 1988 года и входит в золотой архив российского рок-н-ролла. «Кома» включена в список 100 главных магнитоальбомов советского рока. Записанные на знаменитой киностудии им.Горького хиты «Безобразная Эльза», «Харе Рама», «Кондратий», «Реанимационная машина», «Хабибулин», «Африканка», «Мусорный ветер» на долгие годы стали визитной карточкой самого весёлого на этой планете ансамбля. Тогда же «Крематорий» отправился в первый тур по советскому пространству, завоевав признание слушателей на всесоюзном уровне. С тех пор имя Армена Григоряна и творчество «Крематория» знают и любят поклонники рока не только в странах СНГ, но и в Европе, США , Канаде, Израиле и других многочисленных уголках Земли.

Билеты от 1000 до 3500 рублей.
Заказ билетов: 8(978) 261-43-12

Концерт состоится 23 декабря, сб. 19:00. Клуб «Артишок», ул.Сенявина, 4.

Фото с сайта metalkings.org

Поделиться:


Пока никто не оставлял комментариев

Оставить комментарий


Читайте также в рубрике Концерты


Первое в Севастополе Рок-Ток-Шоу в арт-клубе Артишок Первое в Севастополе Рок-Ток-Шоу в арт-клубе Артишок

26 ноября в арт-клубе Артишок в 19.00 начнётся первое Рок-Ток-Шоу, где в режиме живой беседы каждый зритель может задать музыкантам свои вопросы и получит ответ. Участниками «Рок-ток-шоу» стали три музыкальных коллектива: группа «ШАМ», коллектив «Тургенев-band» и рок-группа «7 ШаговЪ». Команда «ШАМ» — это одно из «старейших» культурных явлений Севастополя.Это уникальный творческие коллектив, который подразумевает под… читать »

Концерт ансамбля танца «Черное море» в СЦКиИ. Концерт ансамбля танца «Черное море» в СЦКиИ.

25 ноября в 18:00 в Севастопольском центре культуры и искусств (ул. Ленина, 25) состоится большой концерт Государственного ансамбля танца «Черное море» . Государственный ансамбль танца «Черное море» — это буги-вуги, степ, модерн, джаз, кабаре, рок-н-ролл, бурлеск, канкан… Море перевоплощений, яркие костюмы и эффектное световое шоу. Билеты от 300 до 500 рублей. Справки по тел.: +7… читать »

Концерт народного вокального ансамбля «Севастопольские чайки» в СЦКиИ Концерт народного вокального ансамбля «Севастопольские чайки» в СЦКиИ

19 ноября в 18:00 на сцене Севастопольского Центра культуры и искусств (ул. Ленина, 25) состоится юбилейный концерт вокального ансамбля «Севастопольские чайки» – “Нас учили быть птицами” Вокально-инструментальный ансамбль был образован в 1972 году и за годы своей творческой деятельности дал свыше 1500 концертов, а за творческие достижения был неоднократно награжден грантами, дипломами. «Севастопольские чайки» —… читать »

Концерт школы танца «Ультрамарин» в СЦКиИ Концерт школы танца «Ультрамарин» в СЦКиИ

19 ноября в В Севастопольском центре культуры и искусства (Ленина, 25) состоится концерт школы танца «Ультрамарин» — «Мы зажигаем звезды». Школа танца «Ультрамарин» была основана в апреле 2010 года на базе Городского центра социальных и спортивных программ г.Севастополя. Коллектив “Ультрамарин” активно принимает участие в городских и спортивных праздниках и мероприятиях, участвует во множественных международных конкурсах,… читать »

Рок-группа «Чёрный Обелиск» в арт-клубе «ArtiShok» Рок-группа «Чёрный Обелиск» в арт-клубе «ArtiShok»

3 ноября в 19:00. Клуб «ArtiShok» (ул.Сенявина, 4) приглашает на концерт культовой московской рок-группы «Чёрный обелиск». Рок-группа «Чёрный Обелиск» выступит с юбилейной программой «30 лет — две жизни». Зрителей ждёт концерт из двух отделений — эксклюзивного акустического и традиционного электрического — лучшие хиты за 30 лет. Билеты 800-1500 рублей. Автор фото Баранова Анастасия metalkings.org


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info