Группа «Крематорий» отметит 30 лет с написания и записи исторического альбома «Кома» большим осенним туром

Четвёртый альбом — «Кома» — был признан одним из лучших рок-альбомов 1988 года и входит в золотой архив российского рок-н-ролла. «Кома» включена в список 100 главных магнитоальбомов советского рока. Записанные на знаменитой киностудии им.Горького хиты «Безобразная Эльза», «Харе Рама», «Кондратий», «Реанимационная машина», «Хабибулин», «Африканка», «Мусорный ветер» на долгие годы стали визитной карточкой самого весёлого на этой планете ансамбля. Тогда же «Крематорий» отправился в первый тур по советскому пространству, завоевав признание слушателей на всесоюзном уровне. С тех пор имя Армена Григоряна и творчество «Крематория» знают и любят поклонники рока не только в странах СНГ, но и в Европе, США , Канаде, Израиле и других многочисленных уголках Земли.

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Заказ билетов: 8(978) 261-43-12

Концерт состоится 23 декабря, сб. 19:00. Клуб «Артишок», ул.Сенявина, 4.

Фото с сайта metalkings.org