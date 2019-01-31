Севастопольский концерт группы «Пикник» с новой программой «Левитация»

29 января 2019     123
Севастопольский концерт группы «Пикник» с новой программой «Левитация»

20 апреля в 19:00 на сцене севастопольского Культурно-информационного центра состоится концерт группы «Пикник» с новой программой «Левитация».

Вдохновившись трудами Циолковского, упорством братьев Райт и трансцендентными опытами индийских йогов, музыканты предлагают отправиться в полёт. Но полет не на Марс и даже не к Солнцу, а в музыкальный полет, воспарить над суетой и обыденностью.

Концерт будет состоять из двух отделений. В первом отделении многие песни получат новое музыкальное прочтение. Например, такие, как «Театр абсурда», «Нет берегов», «Кукла из папье-маше», «Лакомо и ломко» (собственно, в ней и должен произойти фантастический акт левитации).

Во втором отделении добрая половина времени будет отдана музыкальным визитным карточкам группы.

Каждое выступление группы «Пикник» — это сюрреалистический спектакль, пронизанный атмосферой мистики и тайны. Для каждой концертной программы создаются уникальные декорации и видеоряды, а также до мелочей продумываются сценография и визуальные акценты.

Место проведения: Севастопольский Культурно-информационного центр, ул. Павла Корчагина,1
Билетная касса : 41-12-09 (режим работы: пн-суб с 10.00 до 18.00; вс – с 10.00 до 17.00)
Заказ билетов: +7(978)854-5584
Билеты 1200-3200 рублей.

Фото Екатерина Каточек


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