«Дворцы Крыма – Дворцы Санкт-Петербурга» – закрытие международного музыкального фестиваля в Херсонесе

20 сентября на главной сцене музея-заповедника Херсонес Таврический состоится закрытие Первого международного музыкального фестиваля «Дворцы Крыма – Дворцы Санкт-Петербурга».
Перед севастопольцами и гостями города выступит итальянский оркестр саксофонов Федерико Мондельчи.
Федерико Мондельчи – один из самых выдающихся саксофонистов нашего времени. Мировые критики называют его музыкантом, которому подвластно исполнить на саксофоне абсолютно всё.
Единственный в мире итальянский оркестр саксофонов сумеет поразить даже самых опытных меломанов.
В концертной программе будет представлена музыка великого итальянского кинематографа: Морриконе, Рота, Пиовани, Молинелли, Гальяно, Иорио.
Начало концерта в 19:00
Билеты в кассе Херсонесского музея-заповедника.
Бронирование билетов по телефону +7(918) 071-90-90