«День авторской песни» – концерт клуба Ахтиар в ДОФе

11 марта 2018 года в Севастополе в Доме офицеров Черноморского флота состоится концерт севастопольских поэтов-песенников – “День авторской песни”.
Организаторы – Дом офицеров Черноморского флота и Севастопольский клуб авторской песни “Ахтиар”, которому в эти дни исполняется 38 лет.
“День авторской песни” пройдет в форме двух концертов.
В 10.30 на сцене ДОФ состоится “Первый концерт” с участием лучших авторов и исполнителей Крыма. Явлением в культурной жизни города станет второй концерт – главное действо “Дня авторской песни”, который начнется в 16.00. Перед моряками-черноморцами, жителями и гостями города выступят севастопольские мастера бардовского жанра Сергей Шишкин, Владимир Губанов, Андрей Соболев, Сергей Курочкин, Дмитрий Черепок, Игорь Захаренко, Игорь Шипилин и другие члены клуба авторской песни “Ахтиар”. Ожидается участие порядка 30 авторов и исполнителей.
Вход свободный.