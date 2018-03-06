«День авторской песни» – концерт клуба Ахтиар в ДОФе

«Самый женский день» – праздничный концерт ведущих коллективов и артистов СЦКиИ



По традиции организаторами и участниками праздничного концерта становятся преимущественно представители сильной половины. Но никогда не обходится и без прекрасных дам — бессменных, очаровательных и харизматичных артисток и вокалисток Центра. Гостей вечера ждут любимые лирические композиции и популярные эстрадные песни, сюжетные хореографические постановки и пантомима, а также музыка, магия, трюки, сценки, спецэффекты, розыгрыши, подарки и, конечно,… читать »