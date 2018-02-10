Джазовый концерт Клива Джонса на сцене СЦКиИ

9 марта в СЦКиИ пройдёт концерт джазового исполнителя из Америки Клива Джонса.

Искренний артистизм Клива Джонса уносит зрителя в увлекательное путешествие в мир музыки. Уроженец Южной Каролины, Клив Джонс начал свою карьеру под руководством матери, которая была ведущей певицей в местной церкви. Певец вспоминает: «В возрасте девяти лет моя мать прямо-таки заставила меня петь в церкви. Я был довольно упрям и застенчив и не хотел делать этого. Но теперь я очень рад, что сдался под её напором».

Тембр и вокальные данные Клива Джонса дают ему возможность исполнять песни в различных стилях: джаз, ритм и блюз, блюз и фанк. Лиричные песни сменяют фанковые и драйвовые.

Специально к 8 Марта музыкант подготовил особую программу, которая будет состоять из его собственных песен, а также романтических песен таких исполнителей как Майкл Джексон, Фрэнк Синатра, Элвис Пресли, Стив Уондер, Рэй Чарлз.

Билеты 400-1200 рублей.

Билеты можно заказать по тел.: +7(978) 024-0000

Место проведения: СЦКиИ, Ул. Ленина, 25

Начало концерта в 19:00