«Для слабых места нет!» – концертный тур группы «Ария»

16 апреля в рамках тура «Для слабых места нет!» в СЦКиИ пройдёт концерт рок-группы «Ария».

История группы «Ария» живет и здравствует вот уже четвертое десятилетие. На счету талантливых авторов и музыкантов 12 полноформатных студийных альбомов, более сотни песен, рассказывающих совсем разные истории, сплетенные из эпох, культур и исторических событий. Все эти годы группа без устали гастролирует, даря радость и бодрость любителям рока всей нашей необъятной страны от Калининграда и Владивостока.

Два часа концерта пролетают незаметно, а так хочется услышать больше… Но музыканты могут исполнить лишь малую толику того, что было создано ими за все эти годы творческого подъема и успеха.

Новый концертный тур «Арии» не случайно назван «Для слабых места нет!». Здесь и удачная строка из мощного боевика и «итоговая черта» многомесячного голосования поклонников, которые сами выбирали песни для сет-листа этого тура. Однако каждый концерт уникален, и музыканты оставили себе возможность добавлять давно не исполнявшиеся песни. Значит, сюрпризы на концертах обеспечены и пропустить такое нельзя ни при каких обстоятельствах.

Билеты 1200-2500 рублей.

Начало концерта в 19:00

Тел. для справок: (8692) 54-32-24