На Историческом бульваре выступит знаменитый духовой оркестр из Великобритании

17 августа в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя на площади перед зданием Панорамы на Историческом бульваре состоится концерт Симфонического духового оркестра из Уэльса (Великобритания). Это один из лучших коллективов Великобритании, имеющий десятки престижных музыкальных наград.

Оркестр Symphonic Brass Wales из Великобритании является музыкальным послом Уэльса, популяризирующим валлийские культурные традиции. Коллектив также известен своими благотворительными выступлениями. Музыкантов, возглавляемых маэстро Крейгом Робертсом, связывают тёплые взаимоотношения с Россией. В 2017 году участники коллектива приняли участие в акции «Бессмертный полк», выступили в парке «Сокольники» в Москве. А в этом году решили провести цикл концертов в Крыму в рамках фестиваля «Земля добра и мира».

Концерт состоится при поддержке Шотландского Культурного Центра «Каледонский Клуб» (г. Москва).

Начало концерта в 16.00

Вход свободный