«Есенинская Русь» – концертная программа оркестра русских народных инструментов «Жемчужина России»

19 ноября 2018     81
«Есенинская Русь» - концертная программа оркестра русских народных инструментов «Жемчужина России»

29 ноября в концертном зале Культурно-информационного центра состоится премьера программы «Есенинская Русь», которую представит оркестр русских народных инструментов «Жемчужина России». Художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный работник культуры Украины – Людмила Королёва.

В программе прозвучат популярные музыкальные композиции на стихи Сергея Есенина. О «стране березового ситца», шуме зеленых дубрав, серебристой луне, степных раздольях, цветущих лугах, вдохновенно сыграют музыканты оркестра и споют лауреаты международных фестивалей и конкурсов: заслуженный деятель искусств Севастополя Михаил Игнатов и Жанна Смолего.

Приглашаем почитателей творчества Сергея Есенина на концерт. Каждому зрителю в подарок – колоссальное удовольствие от есенинской поэзии, переложенной на язык музыки!

Начало концерта в 18.00

Коллективные заявки по тел.41-12-09

 
Фото Анны Корниловой

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