Концерт народного оркестра «Жемчужина России» и народного русского оркестра «Садко» в рамках VIII городского фестиваля «Ради жизни на земле»

2 мая в рамках VIII городского фестиваля «Ради жизни на земле» состоялся большой праздничный концерт. Трудно передать словами потрясающую атмосферу, которую создали в концертном зале Культурно-информационного центра два прекрасных коллектива — русский народный оркестр «Жемчужина России» и народный русский оркестр «Садко» Дворца детского и юношеского творчества. Концертную программу «Поклонимся великим тем годам…» сводный оркестр под управлением главного дирижера, заслуженного работника культуры Украины Л.А.Королевой посвятил 75-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков и Дню Великой Победы советского народа над фашисткой Германией.

«Практически в каждой советской семье были те, кто воевал на фронте, кто ратным трудом приближал день Победы, кто восстанавливал страну из руин… Эти люди продолжают жить в наших сердцах, в бережно хранящихся письмах с фронта и фотографиях в семейных фотоальбомах, в воспоминаниях и семейных преданиях. Тем ценнее для нас воспоминания ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны. Так сохраняется преемственность поколений. Программа концерта в полной мере отражает эти легендарные страницы истории нашей Родины», — рассказала директор КИЦ Т.Зенина.

В этот вечер со сцены прозвучали лучшие музыкальные произведения отечественной песенной культуры: песни из кинофильмов «Офицеры», «Приказ: огонь не открывать!», «Тегеран 43» , оперы «А зори здесь тихие», произведения Б.Мокроусова, М.Исаковского, Я.Дубравина, В.Соловьева — Седого, Э.Колмановского, М.Блантера, М.Минкова, В.Баснера, Я.Френкеля, Д.Тухманова, А.Пахмутовой. Сольную часть концерта представили: заслуженный деятель искусств Севастополя М.Игнатов, лауреаты международных и всероссийских конкурсов и фестивалей, солисты КИЦ Вячеслав Музыченко и Мария Мандзий, солистка образцового фольклорного ансамбля «Калинка» А.Керечанина, лауреат международного конкурса оперных певцов Жанна Смолего. Проникновенные поэтические строки прозвучали в исполнении ведущих концертной программы И. Кулик и И. Дусалиева.

Когда зазвучали слова песни «Поклонимся великим тем годам», зал в едином порыве встал. Завершился концерт священной для всех нас песней «День Победы». Солистам дружно подпевал зрительный зал. В завершение концерта заместитель директора КИЦ Л.В.Богатырева поздравила всех с майскими праздниками и поблагодарила дирижера Л.А.Королёву, артистов сводного оркестра и солистов, а также выразила надежду на то, что дальнейшее совместное плодотворное сотрудничество будет продолжено.



Отдел информации КИЦ

Фото Екатерины Мокрецовой