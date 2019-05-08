Концерт народного оркестра «Жемчужина России» и народного русского оркестра «Садко» в рамках VIII городского фестиваля «Ради жизни на земле»

6 мая 2019     81
Концерт народного оркестра «Жемчужина России» и народного русского оркестра «Садко» в рамках VIII городского фестиваля «Ради жизни на земле»

2 мая в рамках VIII городского фестиваля «Ради жизни на земле» состоялся большой праздничный концерт. Трудно передать словами потрясающую атмосферу, которую создали в концертном зале Культурно-информационного центра два прекрасных  коллектива — русский народный оркестр «Жемчужина России» и народный русский оркестр «Садко» Дворца детского и юношеского творчества. Концертную программу «Поклонимся великим тем годам…» сводный оркестр под управлением главного дирижера, заслуженного работника культуры Украины Л.А.Королевой посвятил 75-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков и Дню Великой Победы советского народа над фашисткой Германией.

«Практически в каждой советской  семье были те, кто воевал на фронте, кто ратным трудом приближал день Победы, кто восстанавливал страну из руин… Эти люди продолжают жить в наших сердцах, в бережно хранящихся письмах с фронта и фотографиях в семейных фотоальбомах, в воспоминаниях и семейных преданиях. Тем ценнее для нас воспоминания ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны. Так сохраняется преемственность поколений. Программа концерта в полной мере отражает  эти легендарные страницы истории нашей Родины»,  — рассказала директор КИЦ Т.Зенина.

В этот вечер со сцены прозвучали лучшие музыкальные произведения  отечественной  песенной культуры:  песни из кинофильмов «Офицеры», «Приказ: огонь не открывать!», «Тегеран 43» ,  оперы «А зори здесь тихие», произведения Б.Мокроусова, М.Исаковского, Я.Дубравина, В.Соловьева — Седого, Э.Колмановского, М.Блантера, М.Минкова, В.Баснера, Я.Френкеля, Д.Тухманова, А.Пахмутовой. Сольную часть концерта представили: заслуженный деятель искусств Севастополя М.Игнатов, лауреаты международных и всероссийских конкурсов и фестивалей, солисты КИЦ Вячеслав Музыченко и Мария Мандзий, солистка образцового фольклорного ансамбля «Калинка» А.Керечанина, лауреат международного конкурса оперных певцов Жанна Смолего. Проникновенные поэтические строки прозвучали в исполнении ведущих концертной программы И. Кулик и И. Дусалиева.

Когда зазвучали слова песни «Поклонимся великим тем годам», зал в едином порыве встал. Завершился концерт священной для всех нас песней «День Победы». Солистам дружно подпевал зрительный зал.  В завершение концерта заместитель директора КИЦ Л.В.Богатырева  поздравила всех с майскими праздниками  и  поблагодарила дирижера Л.А.Королёву, артистов сводного оркестра и солистов,  а также  выразила надежду на то, что дальнейшее совместное плодотворное сотрудничество будет продолжено.

 
Отдел информации КИЦ
Фото Екатерины Мокрецовой


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