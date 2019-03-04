«Самый женский день» – праздничный концерт в СЦКиИ

7 марта на сцене Севастопольского Центра Культуры и Искусств состоится праздничный концерт «Самый женский день» посвящённый Международному женскому дню.
Концерт с участием лучших артистов Севастополя, посвященный женщинам и замечательному празднику весны, любви и красоты. Танцы, песни, спецэффекты — всё самое лучшее, любимое зрителями в исполнении заслуженных мастеров.
В программе: ансамбль танца «Черное море», группа «Мюзик-экс», вокальный ансамбль «Жар-птица», солистка-вокалистка Оксана Дунаева, Наталья Духневич и др. Ведущий: Ильдар Дусалиев.
Начало концерта в 18:30
Билеты 300-500 рублей.
Фото Валерия Золотарева