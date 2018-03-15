«Искры и канкан» – концерт группы «Пикник» в КИЦ

29 апреля на сцене КИЦ состоится концерт группы «Пикник».

Команда представит новую программу «Искры и канкан».

Преданные своему стилю, музыканты группы «Пикник», как настоящие волшебники, тайно творят магию и не говорят ни слова о скрупулезно готовящейся встрече. Весенний концерт «Пикника», который поклонники всегда ждут с особым трепетом и упоением. А пока в воздухе висит мистическая интрига революционно новой программы «Искры и канкан», остается лишь догадываться, что готовят нам музыканты, в том числе и в преддверии релиза свежего альбома.

Каждое выступление группы «Пикник» — это сюрреалистический спектакль, пронизанный атмосферой мистики и тайны. Для каждой концертной программы создаются уникальные декорации и видеоряды, а также до мелочей продумываются сценография и визуальные акценты. Всякий жест, взгляд или поворот головы — все вносит свой вклад в атмосферу магического представления.

Билеты 1500-3500 рублей.

Начало концерта в 19:00

Заказ билетов: 8(800)234-23-53