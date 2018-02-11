«Коллекция классики» – концерт Симфонического оркестра Крымской государственной филармонии

18 февраля на сцене Севастопольского Центра культуры и искусств состоится концерт Академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии.
Концерт проходит в рамках Абонемента №1.
В программе:
П.Чайковский — концерт для фортепиано с оркестром №1;
А.Дворжак — симфония №8.
Дирижер — Арман Тигранян (Италия). Солистка — лауреат международных конкурсов Валентина Лисица (фортепиано). Художественный руководитель и главный дирижер — заслуженный деятель искусств Украины, лауреат премии им.Прокофьева Александр Долинский. Ведущая — Екатерина Русакова.
Место проведения: СЦКиИ, ул. Ленина, 25
Начало концерта в 14:00
Билеты 350-500 рублей.