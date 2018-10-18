В Севастополе начался конкурс авторской песни «Бардовские встречи»

26 сентября в Севастополе начался I Общефлотский конкурс авторской песни «Бардовские встречи». Об этом на пресс-конференции, состоявшейся в Доме офицеров флота, сообщили начальник ДОФ капитан 1 ранга Владимир Пискайкин и руководитель Клуба струнной поэзии «Ахтиар» Ирина Руденко.

Ведущие пресс-конференции подробно рассказали о форме и особенностях проведения песенного форума.

Конкурс проводится в номинациях: «автор слов и музыки песни», «автор музыки песни», «исполнитель бардовской песни», «Черноморский флот в авторской песне», «ансамбль бардовской песни», «детская бардовская песня».

Основу Конкурса составят авторы и исполнители из числа моряков Черноморского флота, жители города Севастополя. Возрастных ограничений для участников конкурса нет.

Конкурс авторской песни пройдет в несколько этапов. В сентябре, октябре и ноябре каждую среду в ДОФ, с 18.00 до 20.00 в Клубе «Ахтиар» (3-й этаж, кабинет №29) состоятся предварительные прослушивания участников конкурса. При отборе произведений конкурсантов приоритетными будут песни, написанные в традициях, заложенных такими известными бардами, как Б.Окуджава, В.Высоцкий, Ю.Кукин, Н.Матвеева, Ю.Визбор. Исполнение песен «под минус» не допускается.

21 октября (воскресение) и 25 ноября (воскресение) в большом зале ДОФ пройдут конкурсные концерты, 22 декабря – гала-концерт и церемония награждения победителей и лауреатов.

Вход на все концертные мероприятия Конкурса – свободный.

В ходе Конкурса в ДОФ планируется проведение мастер-классов для тех, кто желает совершенствоваться в сочинении авторских песен, в гитарном аккомпанементе, в исполнении песен перед микрофоном и т.п. На конкурсных концертах и гала-концерте свое творчество, помимо участников Конкурса, представят активисты Клуба «Ахтиар» и авторитетные барды Севастополя.

Принимаются заявки на участие в Конкурсе. Желающие представить свои вокальные произведения на Конкурс могут позвонить по телефонам: 54-37-17 (ДОФ), 59-93-72 (ДОФ), +79787361476, +79780900564 или отправить заявку по электронной почте sevbard-info@mail.ru.

В ходе пресс-конференции В.Пискайкин и И.Руденко ответили на многочисленные вопросы журналистов. Встреча с представителями СМИ завершилась выступлением авторов и исполнителей Клуба «Ахтиар» Владимира Сиволобова, Антона Блинкова и Игоря Шелепова.

В течение прошедших прослушиваний активисты Клуба «Ахтиар» пообщались с более чем 15 авторами-исполнителями, изъявившими желание принять участие в Конкурсе. В итоге, была собрана достойная «обойма» конкурсантов, которые и представят 21 октября в большом зале ДОФ, на Первом конкурсном концерте свои вокальные произведения на суд жюри.