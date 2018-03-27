Севастопольский концерт Анастасии Сланевской

27 марта 2018     96
Севастопольский концерт Анастасии Сланевской

24 мая в КИЦ состоится концерт исполнительницы Анастасии Сланевской, выступающей под сценическим псевдонимом Слава.

Необыкновенный, и всегда узнаваемый голос, самобытный стиль общения со своим зрителем, новые песни и уже полюбившиеся хиты. С сольной программой для вас выступит одна из самых ярких и эпатажных певиц — Слава.

Её творчество в народе называют «грубой женской романтикой». Зрители ценят её за прямоту и открытость, с которой она общается с ними, как с близкими друзьями. Она ничего не скрывает, как в текстах своих песен, так и в диалоге с публикой на своих концертах. Славу любят за обаяние, за отменное чувство юмора и, конечно, за сильный характер.

 
Билеты 1500-3400 рублей.

Начало концерта в 19:00

По вопросам приобретения билетов обращаться по телефону +7(978)218-20-60

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