«В унисон с любовью» – концерт вокального ансамбля «Жар-птица»

21 марта 2018     93
«В унисон с любовью» - концерт вокального ансамбля «Жар-птица»

24 марта на сцене СЦКиИ состоится концерт вокального ансамбля «Жар-птица». В концерте также примут участие: ансамбль танца «Черное море», лауреат международных конкурсов В.Котов (фортепиано).

Вокальный коллектив «Жар-Птица» является одним из самых молодых среди воспитанников СЦКиИ. Тем не менее ансамбль заслужил особое отношение со стороны коллег и зрителей. «Жар-Птица» включает в себя пять участников, среди которых две заслуженные артистки Крыма. Репертуар коллектива состоит из народных, современных и эстрадных песен.

Художественный руководитель – Сергей Мокриенко. В концертной программе прозвучат шлягеры 80-90-х гг. и современные эстрадные песни.

Начало концерта в 19:00

Стоимость билетов от 200 до 400 рублей

Справки по телефону: +7(8692)54-32-24

Метки: , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике Концерты


Концерт группы «Маврин» в «Отеле Калифорния» Концерт группы «Маврин» в «Отеле Калифорния»

31 марта в рамках тура «Здесь и Сейчас» состоится концерт легендарной отечественной рок-группы «Маврин». Концерт пройдёт в «Отеле Калифорния». «Маврин» – российская хеви-метал-группа c 20-ти летним стажем, под предводительством гитариста-виртуоза, композитора, аранжировщика, поэта и защитника бездомных животных Сергея «Маврика» Маврина, также известного по работе в классическом составе «Арии» и культовых группах «Чёрный кофе» и «Кипелов»,… читать »

«Искры и канкан» - концерт группы «Пикник» в КИЦ «Искры и канкан» – концерт группы «Пикник» в КИЦ

29 апреля на сцене КИЦ состоится концерт группы «Пикник». Команда представит новую программу «Искры и канкан». Преданные своему стилю, музыканты группы «Пикник», как настоящие волшебники, тайно творят магию и не говорят ни слова о скрупулезно готовящейся встрече. Весенний концерт «Пикника», который поклонники всегда ждут с особым трепетом и упоением. А пока в воздухе висит мистическая… читать »

«Для слабых места нет!» - концертный тур группы «Ария» «Для слабых места нет!» – концертный тур группы «Ария»

16 апреля в рамках тура «Для слабых места нет!» в СЦКиИ пройдёт концерт рок-группы «Ария». История группы «Ария» живет и здравствует вот уже четвертое десятилетие. На счету талантливых авторов и музыкантов 12 полноформатных студийных альбомов, более сотни песен, рассказывающих совсем разные истории, сплетенные из эпох, культур и исторических событий. Все эти годы группа без устали… читать »

Концерт итальянской певицы Греты Панетьери в СЦКиИ Концерт итальянской певицы Греты Панетьери в СЦКиИ

14 апреля на сцене СЦКиИ состоится выступление итальянской певицы Греты Панетьери. От Рима до Нью-Йорка, от крупных фестивалей до небольших джазовых клубов выступления итальянской певицы Греты Панетьери проходят с невероятным успехом. Её голос считается одним из самых красивых на современной итальянской сцене. Исполнительница, выросшая в Нью-Йорке, поёт песни на итальянском, испанском, французском и английском языках…. читать »

«День авторской песни» - концерт клуба Ахтиар в ДОФе «День авторской песни» – концерт клуба Ахтиар в ДОФе

11 марта 2018 года в Севастополе в Доме офицеров Черноморского флота состоится концерт севастопольских поэтов-песенников – “День авторской песни”. Организаторы – Дом офицеров Черноморского флота и Севастопольский клуб авторской песни “Ахтиар”, которому в эти дни исполняется 38 лет. “День авторской песни” пройдет в форме двух концертов. В 10.30 на сцене ДОФ состоится “Первый концерт” с… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info