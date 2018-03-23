«В унисон с любовью» – концерт вокального ансамбля «Жар-птица»

«Искры и канкан» – концерт группы «Пикник» в КИЦ



29 апреля на сцене КИЦ состоится концерт группы «Пикник». Команда представит новую программу «Искры и канкан». Преданные своему стилю, музыканты группы «Пикник», как настоящие волшебники, тайно творят магию и не говорят ни слова о скрупулезно готовящейся встрече. Весенний концерт «Пикника», который поклонники всегда ждут с особым трепетом и упоением. А пока в воздухе висит мистическая… читать »