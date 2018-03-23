«В унисон с любовью» – концерт вокального ансамбля «Жар-птица»

24 марта на сцене СЦКиИ состоится концерт вокального ансамбля «Жар-птица». В концерте также примут участие: ансамбль танца «Черное море», лауреат международных конкурсов В.Котов (фортепиано).
Вокальный коллектив «Жар-Птица» является одним из самых молодых среди воспитанников СЦКиИ. Тем не менее ансамбль заслужил особое отношение со стороны коллег и зрителей. «Жар-Птица» включает в себя пять участников, среди которых две заслуженные артистки Крыма. Репертуар коллектива состоит из народных, современных и эстрадных песен.
Художественный руководитель – Сергей Мокриенко. В концертной программе прозвучат шлягеры 80-90-х гг. и современные эстрадные песни.
Начало концерта в 19:00
Стоимость билетов от 200 до 400 рублей
Справки по телефону: +7(8692)54-32-24