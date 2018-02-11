Концерт ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс»

11 февраля 2018     25
Концерт ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс»

3 марта на сцене севастопольского Культурно-информационный центра состоится концерт ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс».

Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс» является собирателем, хранителем и интерпретатором народных танцев. Репертуар ансамбля богат и разнообразен: старинные адыгские танцы, хореографические композиции по мотивам адыгского эпоса «Нарты», танцы народов Северного Кавказа и зарубежной адыгской диаспоры.

Творческий состав ансамбля насчитывает 70 человек, средний возраст артистов — 20 лет. Среди солистов «Нальмэса» есть заслуженные артисты России, народные и заслуженные артисты Республики Адыгея, Кубани, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик. Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс» по праву называют «визитной карточкой» Адыгеи.

Коллектив является лауреатом всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, обладателем высшей награды Республики Адыгея — медали «Слава Адыгеи».

Место проведения: КИЦ, ул.Павла Корчагина, 1

Начало концерта в 19:00

Билеты 700-1500 рублей.

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