Концерт ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс»

«Чайные истории» и 4 часа живого звука в клубе Art ME Family



17 февраля в клубе Art ME Family состоится большой концерт “Чайные истории” — 4 часа хорошей музыки от крымских музыкантов, ярмарка, эко-бар и знакомство с китайской чайной культурой через церемонии и истории от мастеров со всего полуострова. Китайцы отмечают Новый год с 16 февраля по 2 марта, а мы уложимся немного быстрее: праздник продлится с… читать »