Концерт группы «Маврин» в «Отеле Калифорния»

31 марта в рамках тура «Здесь и Сейчас» состоится концерт легендарной отечественной рок-группы «Маврин». Концерт пройдёт в «Отеле Калифорния».

«Маврин» – российская хеви-метал-группа c 20-ти летним стажем, под предводительством гитариста-виртуоза, композитора, аранжировщика, поэта и защитника бездомных животных Сергея «Маврика» Маврина, также известного по работе в классическом составе «Арии» и культовых группах «Чёрный кофе» и «Кипелов», автора и ведущего радиопрограммы «Железный занавес», создателя «Рок-гимназии Сергея Маврина» в составе с мастерами, прошедшими через «Коррозию металла», «Чёрный Обелиск», «Гран-КуражЪ» и при участии севастопольского музыканта Игоря “Варвара” Гончарова (колёсная лира, волынка, бузуки).

Пространство и атмосфера “Отеля Калифорния” располагает как к фото и автограф-сессиям, так и к общению с музыкантами, при соблюдении этики общения.

Начало концерта в 19.00

Место проведения: Рок-Арт-Отель “Hotel California”, Севастополь, Любимовка.

Взнос в пользу музыкантов: предварительно – 700р., в день концерта – 900р.

Бронь стола: +7(978)1000-167 (при наличии билета) 150р. с человека. Столы от 4х до 9 человек.

Справки по телефону: +7(978)1000-167