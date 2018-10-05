Концерт группы Моральный кодекс в MRIYA RESORT & SPA!

13 октября проведите незабываемое время с семьей и друзьями на берегу Черного моря в компании с музыкальной легендой — группой «Моральный кодекс».

Слушая музыку этого коллектива, можно вкусить сочетание рока, фанка, джаза и панка. Все эти направления музыки выливаются в оригинальные и остроумные тексты, которые несут некую философию, индивидуальную для каждого.

Вас ждёт невероятная атмосфера любимых песен, живой звук и мощный заряд позитивной энергии в ведущем мировом курорте для отдыха MRIYA RESORT & SPA!

Билеты на концерт, дневное посещение отеля и бронь столов – на сайте отеля mriyaresort.com и по телефону 8 800 500 94 61.

Торопитесь, мест осталось совсем немного!