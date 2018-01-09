Концерт группы Ундервуд в «Артишоке»

9 января 2018     42
Концерт группы Ундервуд в «Артишоке»

10 февраля в клубе «Артишок», ул.Сенявина, 4, состоится концерт рок-группы «Ундервуд».

В начале «нулевых» коллектив «Ундервуд» буквально взорвал радиоэфиры. Вся страна от Владивостока до Калининграда пела «Гагарин, я вас любила…» Вместе с этим хитом к группе, созданной еще в 1995 году двумя крымскими врачами и названой в честь антикварной пишущей машинки, пришла слава.

«Ундервуд» является неотъемлемой частью российской рок-музыки. Отличительная черта творчества группы — отводить важное место в песнях поэзии. Солисты группы поэты не только по призванию, но и официально признаны Союзом российских писателей. Хиты «Ундервуда» объединяют публику на огромных пространствах рок-фестивалей и в камерной атмосфере клубов. «Ундервуд» перешагнул 20-летний жизненный рубеж, и продолжает творить стихи и песни.

Начало концерта в 19:00

Билеты на концерт можно приобрести по телефону +7(978)132-4-133

Метки: , ,
Поделиться:


Пока никто не оставлял комментариев

Оставить комментарий


Читайте также в рубрике Концерты


Рок-хиты в исполнении камерной группы «Résonance» в КИЦ Группа «Résonance» отмечает пятилетие оркестра

15 февраля состоится концерт группы «Résonance», камерная группа которого в честь своего пятилетия исполнит рок-хиты. Группа «Résonance», хоть формально и является камерной частью симфонического оркестра, а также часто причисляемая к ряду современных рок-групп, по сути, не является ни тем, ни другим. Репертуар группы — это не просто рок-музыка. Это произведения, которые уже давно вошли в… читать »

«Золотая коллекция классики» в исполнении симфонического оркестра Крымской государственной филармонии «Новый год с симфоническим оркестром» – концерт оркестра Крымской государственной филармонии в СЦКиИ

14 января в Севастопольском центре культуры и искусства (ул. Ленина, 25) состоится концерт Академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии с новой концертной программой «Новый год с симфоническим оркестром». Главный дирижёр и художественный руководитель – заслуженный деятель искусств Украины, лауреат премии им.Прокофьева Александр Долинский. Дирижёр – Яна Анненкова. Солисты: заслуженная артистка Крыма Анжелика Захарова, Дмитрий Костенко,… читать »

Группа «АнимациЯ» - большой электрический концерт в рамках тура «Русские города» Группа «АнимациЯ» – большой электрический концерт в рамках тура «Русские города»

Группа «АнимациЯ» и лично Константин Кулясов приглашают всех своих слушателей, друзей, поклонников и сочувствующих на концерт, который состоится 9 января в рок-клубе “ВЕТЕР 2.0”. С октября 2017-го года группа даёт концерты в рамках тура “Русские Города”, который должен включать в себя все лучшие композиции коллектива. В настроящий мометн Константин Кулясов активно работает над написанием песен… читать »

«Волшебник изумрудного города» - новогодняя сказка в СЦКиИ «Волшебник изумрудного города» – новогодняя сказка в СЦКиИ

Наших маленьких зрителей ждёт увлекательное путешествие по сказочной стране, которое они совершат вместе с отважной девочкой Элли и ее верным спутником – песиком Тотошкой, случайно попавшими в мир злых и добрых волшебников. Вместе с новыми друзьями, которые появятся у героев здесь, в сказке, всех ждут невероятные приключения. А еще – сладкие подарки! Шоу-спектакль «Волшебник изумрудного… читать »

«Бременские музыканты» - новогодняя сказка в СЦКиИ «Бременские музыканты» – новогодняя сказка в СЦКиИ

Сказочную новогоднюю кампанию 2017 – 2018 в СЦКиИ откроет спектакль-мюзикл «Бременские музыканты». Премьера состоится 22 декабря в 11-00. Самый первый раз сказку-мюзикл «Бременские музыканты», долгое время собиравшую аншлаги, артисты СЦКиИ показывали в 2004 году. Тогда её ставили силами шоу-группы «Мюзик-экс» и приглашенных артистов балета. Это был спектакль от взрослых для детей. Теперь же для детей… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info