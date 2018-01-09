Концерт группы Ундервуд в «Артишоке»

10 февраля в клубе «Артишок», ул.Сенявина, 4, состоится концерт рок-группы «Ундервуд».

В начале «нулевых» коллектив «Ундервуд» буквально взорвал радиоэфиры. Вся страна от Владивостока до Калининграда пела «Гагарин, я вас любила…» Вместе с этим хитом к группе, созданной еще в 1995 году двумя крымскими врачами и названой в честь антикварной пишущей машинки, пришла слава.

«Ундервуд» является неотъемлемой частью российской рок-музыки. Отличительная черта творчества группы — отводить важное место в песнях поэзии. Солисты группы поэты не только по призванию, но и официально признаны Союзом российских писателей. Хиты «Ундервуда» объединяют публику на огромных пространствах рок-фестивалей и в камерной атмосфере клубов. «Ундервуд» перешагнул 20-летний жизненный рубеж, и продолжает творить стихи и песни.

Начало концерта в 19:00

Билеты на концерт можно приобрести по телефону +7(978)132-4-133