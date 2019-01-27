Концерт группы «Ундервуд» с программой «Вечный полдень»

25 января 2019     92
Концерт группы Ундервуд в «Артишоке»

9 февраля в 19:00 в клубе «Артишок», ул.Сенявина, 4, состоится концерт группы Ундервуд. Команда представит новую программу «Вечный полдень».

«Ундервуд» — это коллектив, во время выступления которого всегда светит солнце. За два года команда успела отметить юбилеи своих первых двух альбомов и провести уникальные концерты по заявкам. А значит, вспомнить многие незаслуженно забытые песни и кардинально поменять трек-лист. И, конечно, «Ундервуд» готов порадовать поклонников не только хитами и богатым бэкграундом. Группа активно работает над своим новым, 9-м студийным альбомом, и абсолютно новые песни обязательно прозвучат в Севастополе.

Заказ билетов по телефону: +7(978)507-01-01

 

 

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