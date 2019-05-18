В арт-клубе Артишок состоится концерт группы «Ghostwood»

18 мая 2019     41
В арт-клубе Артишок состоится концерт группы «Ghostwood»

25 мая в арт-клубе Артишок состоится концерт группы «Ghostwood», играющей в стиле Sympho/Alternative metal. Концерт посвящён 7-летию коллектива.

Команда была образована в апреле 2012 года в Севастополе, полный состав сформирован в феврале 2013 года. В группе преимущественно женский вокал. Особое внимание при написании песен уделяется мелодичности, ярко выраженной вокальной партии, которая выгодно оттеняется жёсткой работой ритм-секции и стремительными гитарными пассажами. Клавиши подчеркивают мелодические ходы и во многом определяют общее звучание группы.

Начало концерта в 19:00
Вход: 200 руб
Заказ столов по телефону: +7(978) 828-34-00


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