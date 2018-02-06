Концерт Ирины Дубцовой в КИЦ

10 марта в честь праздника 8 Марта для прекрасной половины выступит одна из самых ярких и интересных исполнительниц на российской эстраде — Ирина Дубцова — с премьерой новой программы «Лучшее и новое».

Концерты Ирины Дубцовой — это всегда зрелищные, самобытные, профессиональные шоу с потрясающей энергией и живым звуком!

Ирина Дубцова — обладатель Премии «МУЗ ТВ», «Золотого граммофона», 15-кратный лауреат премии «Песня года», лауреат премии «Шансон года» за хит «Я тоже его люблю» (в дуэте с Любовью Успенской), победительница проектов Первого канала «Фабрики звезд 4» и шоу перевоплощений «Точь-в-точь».

Билеты 1000-2800 рублей.

Билеты можно заказать по тел.: +7(978) 024-0000

Место проведения: КИЦ, Ул. П.Корчагина, 1

Начало концерта в 19:00