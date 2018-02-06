Концерт Ирины Дубцовой в КИЦ

6 февраля 2018     32
Концерт Ирины Дубцовой в КИЦ

10 марта в честь праздника 8 Марта для прекрасной половины выступит одна из самых ярких и интересных исполнительниц на российской эстраде — Ирина Дубцова — с премьерой новой программы «Лучшее и новое».

Концерты Ирины Дубцовой — это всегда зрелищные, самобытные, профессиональные шоу с потрясающей энергией и живым звуком!

Ирина Дубцова — обладатель Премии «МУЗ ТВ», «Золотого граммофона», 15-кратный лауреат премии «Песня года», лауреат премии «Шансон года» за хит «Я тоже его люблю» (в дуэте с Любовью Успенской), победительница проектов Первого канала «Фабрики звезд 4» и шоу перевоплощений «Точь-в-точь».

Билеты 1000-2800 рублей.

Билеты можно заказать по тел.: +7(978) 024-0000

Место проведения: КИЦ, Ул. П.Корчагина, 1

Начало концерта в 19:00

Метки: , ,
Поделиться:


Пока никто не оставлял комментариев

Оставить комментарий


Читайте также в рубрике Концерты


Хор монахов исполняет рок в сопровождении оркестра «Resonance» Хор монахов исполняет рок в сопровождении оркестра «Resonance»

19 февраля на сцене театра им. Луначарского состоится концерт хорового пения монахов в сопровождении оркестра «Resonance». Принято считать, что рок — это музыка протеста. Проект предлагает слушателю протест к самой концепции звучания. Вышло так, что монахам не только удалось сохранить суть песни, но и облагородить композицию, открыть смысл, который лежит на поверхности и оттого так… читать »

«Space Monk» - вечер живой музыки в центре «Ладодея» «Space Monk» – вечер живой музыки в центре «Ладодея»

27 января в центре “Ладодея” состоится вечер живой музыки. Вечер будет проведён в рамках проекта «Space Monk». Этот музыкальный проект объединяет в себе такие музыкальные направления как World Fusion, Ethno-Jazz и Instrumental. В программе мероприятия – чувственная живая музыка от группы SpaceMonk, радушная компания и уютная атмосфера, горячий чаем и приятные знакомства. Исполнители: Валерий Фролов… читать »

Прощальный юбилейный тур и концерт группы «Кукрыниксы» Прощальный юбилейный тур и концерт группы «Кукрыниксы»

3 марта в Доме Офицеров Флота, ул.Ленина, 9, состоится прощальный концерт группы «Кукрыниксы». История группы «Кукрыниксы» завершается. После «прощального тура» коллектив перестанет существовать. Прозвучат лучшие и самые любимые песни группы за всю 20-летнюю историю. Для прощального концерта Алексей Горшенёв и его музыканты готовят не только лучшие песни за 20 лет, но и особенное световое и… читать »

«Гармонь певучая» - единственный концерт в Крыму баяниста Валерия Сёмина «Гармонь певучая» – единственный концерт в Крыму баяниста Валерия Сёмина

27 января в гостинице «Севастополь», пр.Нахимова, 8, состоится единственный в Крыму концерт российского баяниста, аранжировщика, певеца, композитора, теле- и радиоведущего Валерия Сёмина. Валерий Сёмин был соведущим баянистом Михаила Евдокимова в программах «С лёгким паром!», снялся в нескольких фильмах. В 2013 года выпустил антологию советской песни в видеоварианте. Также с марта 2013 и по настоящее время… читать »

Открытие летнего концертного сезона в Херсонесе Первый в 2018 году концерт Севастопольского симфонического оркестра

26 января на сцене Севастопольского центра культуры и искусств состоится первый, в новом 2018 году, концерт Севастопольского государственного симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств Украины Владимира Кима. Программа концерта включает следующие произведения: — Г.Конюс, концерт для скрипки с оркестром, солист — Матвей Блюмин (Севастополь – Москва); — Э.Григ, концерт для фортепиано с оркестром, солист… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info