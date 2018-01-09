Концерт итальянского саксофониста Emanuele Cisi на сцене СЦКиИ

9 января 2018     58
Концерт итальянского саксофониста Emanuele Cisi на сцене СЦКиИ

7 февраля на сцене севастопольского Центра культуры и искусств состоится концерт выдающегося итальянского саксофониста Эмануэле Чизи.

Эмануэле Чизи (Emanuele Cisi, 1964 г.) — саксофонист с мировым именем, неоднократно признававшийся лучшим саксофонистом Италии по версии одного из старейших джазовых изданий в мире журнала JazzIt, последний раз в 2016 году. Также является почетным профессором консерватории Турина и организатором крупнейшего в Европе Туринского джазового фестиваля. За спиной сеньора Чизи 12 сольных альбомов, последний из которых был выпущен на Нью-Йоркском лейбле Maxjazz, а также более 50 пластинок в качестве сайдмэна. На протяжении 30 лет музыкальной карьеры, Эммануэль Чизи сотрудничал и записывался с такими выдающимися музыкантами, как RonCarter, ClarkTerry, JackMcDuff, JimmyCobb, NatAdderley, JoeChambers, GeorgeCables, AlbertTootieHeat, WalterBooker, KennyWheleer, Sting и многими другими; играл в престижнейших концертных залах и на крупнейших фестивалях Европы, США, Китая, Океании и Южной Америки.

Весной 2016 года, маэстро Эмануле Чизи уже посещал Россию с двухнедельным туром, который триумфально прошел в более чем 10 городах России и получил самые лесные отзывы журналистов и любителей джаза. Как и прежде, итальянского гостя будут сопровождать известные джазмэны: Наталья Скворцова (Москва) — фортепиано, Владимир Кольцов-Крутов (Москва) — контрабас, Александр Боженко (Ростов-на-Дону) — барабаны.

Эмануэле Чизи намерен представить яркую программу из собственных произведений в направлении традиционного свинга и би бопа, а также исполнить ряд джазовых стандартов в уникальных аранжировках, которые обязательно придутся по душе даже самым искушенным слушателям.

Начало концерта в 19:00

Билеты 400-1200 рублей.

Билеты можно приобрести по телефону +7(978)024-0000

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