Концерт классической музыки в исполнении юных дарований

29 мая 2018     40
Концерт юных дарований Севастополя в СЦКиИ

6 июня в Севастополе пройдёт отчётный концерт классической музыки в исполнении талантливых детей и с участием Народного артиста России, пианиста Юрия Розума в СЦКИ (ул.Ленина, 25) при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Концерт будет представлять собой слушания детей на присвоение стипендии Международного Фонда Юрия Розума.

Юрий Александрович Розум — российский пианист, народный артист России, лауреат международных конкурсов, солист Московской Государственной филармонии, президент Международного благотворительного фонда Юрия Розума, академик РАЕН, профессор и заведующий кафедрой специального фортепиано Российской Академии музыки им. Гнесиных. С 2011 г. Юрий Розум является почётным профессором Московского государственного университета культуры и искусств и почётным академиком Международной академии искусств.

Начало концерта в 18:30
Место проведения: СЦКИ, ул.Ленина, 25

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