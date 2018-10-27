«Я люблю тебя, жизнь!» – концерт ко Дню народного единства в КИЦ

27 октября 2018     80
«Я люблю тебя, жизнь!» - концерт ко Дню народного единства в КИЦ

4 ноября на сцене Культурно-информационного Центра (ул. Павла Корчагина, 1) состоится торжественный концерт «Я люблю тебя, жизнь!», посвящённый Дню народного единства.

С поздравлением для севастопольцев и гостей города выступит Оркестр русских народных инструментов под руководством Заслуженного работника культуры Людмилы Королёвой. Репертуар музыкального коллектива поражает своим разнообразием и новизной. Оркестр исполняет не только традиционные обработки народных песен и танцев, но и классическую музыку лучших мировых композиторов, а также современную эстрадную, джазовую и даже рок-музыку. Концертный состав – 70 человек.

Сольную часть концерта представят лауреат Международного конкурса им. С.Прокофьева Михаил Игнатов, Заслуженная артистка Крыма Татьяна Матар, лауреаты Международных фестивалей и конкурсов: Вячеслав Музыченко, Мария Мандзий и Жанна Смолего.

Начало – 14:00. Вход по пригласительным билетам. Заказ пригласительных по тел.: 41-06-73.

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