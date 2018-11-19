Концерт ко Дню сотрудника органов внутренних дел в КИЦ

9 ноября 2018     50
Концерт ко Дню сотрудника органов внутренних дел в КИЦ

9 ноября, ослепительно сверкая огнями, Культурно-информационный центр встречал гостей. Завтра российские стражи порядка отметят свой профессиональный праздник — День сотрудника органов внутренних дел. А сегодня севастопольские защитники правопорядка принимали поздравления и подарки.

«Мы чествуем представителей одной из самых суровых и ответственных профессий. Поздравляем всех сотрудников органов внутренних дел, ветеранов службы с наступающим праздником! Желаем благополучия, семейного счастья, крепкого здоровья, дальнейших успехов в нелегкой и ответственной службе на благо нашего Отечества и города-героя Севастополя!», — отметила директор КИЦ Татьяна Зенина.
Творческая группа Культурно — информационного центра и Севастопольского центра культуры и искусства представила специальный музыкальный проект «Виват МВД России!», в который вошли не только эстрадные мега хиты, но и самые популярные композиции из «золотой музыкальной коллекции»,  проверенные  временем и  любимые миллионами слушателей.

Зажигательный танцевальный марафон подарили виновникам торжества и гостям артисты государственного ансамбля танца  «Чёрное море» под руководством заслуженного артиста Украины и Крыма Василия Ковальского.

Песни и танцы соединились в яркий праздничный музыкальный коктейль из мастерства и вдохновения заслуженной артистки России Ольги Панкратовой, солистов: Дмитрия Морозова, Вячеслава Музыченко, Марии Мандзий, Ирины Князевой, Марии Малышевской, Алины Ганаевой, Евангелины и Елизаветы Астаховых, актера Александра Шамрицкого, музыкантов-виртуозов Константина Неделева и Игоря Гаврилюка, солистов ансамбля бального танца «Мириданс» Елизаветы Петряевой и Александра Ерёменко, участников вокальных ансамблей «Марьины кудесы» и «Маленький принц»,студии классического балета «Классик», ансамбля эстрадного танца «Мистериум». С ролью ведущей блестяще справилась Инна Кулик. Абсолютный триумф ждал артистов в этот вечер, непрекращающиеся аплодисменты сопровождали выступающих в течение всей концертной программы. В который раз севастопольцы продемонстрировали вокалистам, музыкантам, танцорам двух ведущих учреждений культуры города свою искреннюю любовь и восхищение.

 
Отдел информации КИЦ
Фото Натальи Чёрной

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