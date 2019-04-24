В СЦКиИ пройдёт концерт лучших детских коллективов города, посвящённый Международному дню танца

25 апреля на сцене СЦКиИ пройдёт праздничный концерт, посвящённый Международному дню танца, с участием лучших детских коллективов города. В концерте примут участие: образцовая хореографическая студия «Чёрное море», хореографическая студия «Grand Pas», школа танца «Ультрамарин».

Международный день танца — праздник, посвященный всем стилям танца, отмечается 29 апреля. Инициирован в 1982 году Международным советом танца ЮНЕСКО.

Дата была предложена педагогом и хореографом Петром Гусевым в память о родившемся в этот день французском балетмейстере, теоретике и реформаторе балета Жан-Жорже Новерре (1727—1810), вошедшем в историю как «отец современного балета».



Начало концерта в 18:00.

Место проведения: СЦКиИ, ул. Ленина, 25

Цена билета 200 рублей.

Фото с сайта сцки.рф