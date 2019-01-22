Концерт к 30-летию «Агаты Кристи» в КИЦ

21 января 2019     77
Концерт к 30-летию «Агаты Кристи» в КИЦ

Основатель и лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов анонсирует новую концертную программу, посвященную тридцатилетию легендарной группы.

В.Самойлов: «В 2018 году исполнилось 30 лет со дня основания легендарной группы «Агата Кристи». Я благодарю от всей души поклонников, которые до сих пор сквозь все годы несут любовь к этой музыке, и посвящаю грядущие концерты 30-летию группы. К этому юбилею я выпустил композицию «Где-то между» на музыку Александра Козлова, скоро появятся и другие. Всех приглашаю на концерты — отметим юбилей группы ее старыми хитами и, конечно, новыми песнями».

Билеты 1200-3500 рублей.

Концерт состоится 2 февраля, сб. 19:00. КИЦ

 

 

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